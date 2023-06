Estado vai ajudar a recuperar posto de saúde destruído por enchente em Caraá

Destruída pela passagem do ciclone extratropical, a unidade básica de saúde do Rio dos Sinos, em Caraá, receberá recursos do governo do Estado para voltar a atender a população. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (21/6) durante visita titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, ao município do Litoral Norte, um dos mais atingidos no Rio Grande do Sul.

Arita se reuniu com o prefeito de Caraá, Magdiel Silva, para traçar ações visando ao fortalecimento da área da saúde. No caso do posto destruído pela enchente, a prefeitura ainda deve definir se ele pode ser recuperado ou se haverá necessidade de se construir um novo com recursos repassados pela SES.

“Viemos aqui não só para trazer nosso abraço, nossa solidariedade, por recomendação do governador Eduardo Leite, mas para dizer que estamos juntos, que somos fortes e resilientes. Estamos sofrendo, mas podemos, enquanto governo do Estado e enquanto município, superar essa dificuldade”, disse Arita.

Para dar apoio à população neste momento traumático, o atendimento em saúde mental será fortalecido. A prefeitura contratará duas equipes, recebendo recursos do Estado para o custeio. Inicialmente, os profissionais vão atuar apoiando a população na recuperação dos efeitos do ciclone. Em um segundo momento, serão incorporados à rede básica de saúde de Caraá. Também foram disponibilizados para o município medicamentos, imunizantes e apoio para as equipes de vacinação.

“Eu quero agradecer a ajuda do governo do Estado neste momento, seja com as equipes de saúde mental e de vacinação, seja na reconstrução dos nossos postos de saúde”, disse o prefeito. “Tivemos uma unidade totalmente afetada, a nossa farmácia de medicamentos especiais também foi atingida e 90% dos nossos equipamentos sofreram danos. Essa ajuda é importante para dar suporte aos caraenses”, acrescentou.

A visita de Arita coincidiu com a chegada ao município, também nesta quarta-feira, de duas câmaras frias para o Posto Central de Saúde da Família, que servirão para armazenar vacinas e medicamentos usados no município. “Foi coincidência. Não estava programado que os equipamentos chegariam junto conosco, mas que bom que chegaram. É sinal de que o planejamento contribui e todos estão aqui para ajudar”, justificou a secretária.