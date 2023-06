ANAC premia Confins (BH) como o aeroporto de grande porte mais sustentável do Brasil

Novos acordos fortalecem atuação sustentável



Odiretor-presidente da ANAC, Tiago Pereira, destacou as iniciativas já realizadas pela Agência na área, como a criaçãoda Política Ambiental e da Rede Ambiental da Aviação,o alinhamento com os esforços do Acordo de Paris, da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) e do programa da OACI para a redução e compensação de emissões de CO2 dos voos internacionais (Corsia),e o compromisso com o estímulo ao uso de combustíveis sustentáveis para a aviação, conhecidos pela sigla SAF.