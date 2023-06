Governo do Estado trabalha em ritmo acelerado para recuperar estradas atingidas por ciclone

Quinze caminhões atuam na construção de passagem emergencial no acesso a Caraá, pela ERS-030, no Litoral Norte, uma das áreas mais prejudicadas pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. Os trabalhos são coordenados pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).A previsão é que as obras estejam concluídas ainda esta semana.

No município de Três Cachoeiras, na ERS-494, localidade de Morro Azul, distante 80 quilômetros de Caraá, os serviços também seguem em ritmo acelerado. Os trabalhos devem ser concluídos na semana que vem.

Nesta quarta-feira (21/6), o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella e o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, vistoriaram o acesso a Caraá. De acordo com Costella, as intervenções buscam normalizaro trânsito de veículos na região o mais rápido possível.

“O governo do Estado está trabalhando intensamente, de maneira integrada, para que a situação seja superada o quanto antes, garantindo a chegada de equipamentos necessários para as comunidades. Neste momento, o cuidado com as pessoas é nossa prioridade”, ressaltou Costella.

Para Faustino, não haverá interferência na reconstrução da ponte de Caraá, caso o volume das chuvas previstas não seja expressivo. O diretor observou, ainda, que a comunidade está ansiosa pelo fim dos trabalhos, pois a ponte é o único acesso asfáltico ao município. As rotas alternativas para chegar a Caraá são duas vias municipais de estrada de chão: uma pelo Morro da Borússia em Osório e outra por Santo Antônio da Patrulha.

“É o único acesso que permite à cidade receber, por exemplo, materiais de limpeza, de construção, de saúde, tudo que a cidade precisa. Na atual situação, esses materiais estão sendo transportados por estradas de chão”, explica Faustino.

Além das duas cidades, outras áreas estão sendo monitoradas pelo governo do Estado. Durante o dia de hoje, a ERS-452, em Vale Real, terá bloqueios temporários, no km 16. As interrupções acontecerão de dez em dez minutos.

Desvio provisório na ERS-474

Em Santo Antônio da Patrulha, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) também trabalha em ritmo acelerado para recuperar a ponte que dá acesso à cidade, na ERS-474. Um desvio provisório para o tráfego de veículos está sendo providenciado. A estrutura da ponte, que foi completamente destruída, está sendo demolida. O desvio deve ficar pronto em sete dias. A reconstrução da ponte deve ser finalizada em julho, dependendo das condições climáticas.