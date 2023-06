Funarte finaliza edital de Murais com mais três trabalhos premiados disponíveis para visitação

Como resultado do Prêmio Funarte Murais do Centenário da Semana de Arte Moderna, mais três trabalhos contemplados já podem ser visitados pelo público. Dessa forma, a Fundação Nacional de Artes finaliza o edital, que teve, ao todo, cinco premiados.

Em Porto Alegre (RS), o projeto “A poesia existe nos fatos”, de Brenda Klein pode ser conferido na Casa do Estudante (CEU), localizada no Centro Histórico. Em São Luiz do Maranhão (MA), Origes desenvolveu a obra “O Grito”, que está na Rua Oswaldo Cruz. E em Aracaju (SE), “Além da torre existe um arco-íris”, de André Chagas com curadoria de Marcelo Rangel, traz cor para a Pista de Skate Cara de Sapo, na Orla de Atalaia.

As obras fazem parte dos premiados pelo edital da Funarte, que teve por objetivo a seleção de projetos de artes visuais específicos para murais. Elas deveriam ser inspiradas, "estética e/ou simbolicamente", no Centenário da Semana de Arte Moderna. Cada proposta recebeu um valor de R$ 50 mil. Os ganhadores tiveram que produzir seus trabalhos em espaços públicos com grande circulação de pessoas. A intenção foi valorizar a produção regional e contribuir para a economia criativa.

A poesia existe nos fatos

O mural de 115m² (imagem acima) retrata mulheres que fizeram história no modernismo e que ainda sofrem apagamento em relação aos artistas homens da época. De acordo com a artista Brenda Klein, foi feita uma longa pesquisa conceitual e estética, durante dois meses, sobre a vida e o trabalho dessas personalidades.

O título da obra é em referência ao Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, texto que, junto com o Manifesto Antropófago, traz o que eram os ideais de uma arte genuinamente nacional na época, contestando o naturalismo e realismo europeus.

Para a artista, “trabalhar neste projeto foi uma tomada de consciência em vários pontos enquanto profissional da arte”. Sobre a escolha do local, ela explicou que a CEU “é de muito apreço, visto que contempla, além da população geral, os estudantes, principalmente de baixa renda, que se alimentam e residem na casa e restaurante universitário”.

O Grito

A obra nasceu durante a pandemia com o intuito de expor críticas e angústias em relação a trajetória da população negra e periférica brasileira. Segundo o artista visual e grafiteiro Origes, “O Grito” surge para criticar, relembrar e colocar em pauta questões que precisam ser discutidas como: o preconceito, a xenofobia, o racismo e a desigualdade. Sendo assim, Marielle Franco, George Floyd e o menino João Pedro são os rostos em evidência que estampam o mural e representam a luta antirracista e contra a violência policial em todo o mundo.

Foto: Reprodução/Funarte

Eduardo moura (o grito)

Como forma de ilustrar a diversidade racial, étnica, cultural e social da população brasileira, esses rostos são representados através da figura popularmente conhecida como “Cazumbá”, termo de origem Africana, e presente no folclore maranhense. O Cazumbá é um personagem do bumba-meu-boi, não é homem, nem mulher, nem animal, transita entre o lúdico e a magia, é a fusão dos espíritos dos homens, mulheres e animais, cercado de magia e responsabilidades com o boi.

Origes conta que “o objetivo principal do projeto é incentivar através do grafite jovens negros e periféricos a contarem a sua própria história e homenagear pessoas que infelizmente foram assassinadas vítimas de um sistema racista e desigual”. E completa: “O grito de revolta, o grito de não aceitar violência, o grito de basta, o grito de chega e o grito de estar vivo, presente e escrever através do grafite, do movimento de rua, o seu caminho artístico e profissional”.

Além da torre existe um arco-íris

O mural, instalado nas três faces de uma parede de escalada desativada, no meio da pista de skate, tem como ponto de partida os manifestos modernistas que propunham a assimilação de temas e referências de culturas populares. Para isso, o artista visual André Chagas utiliza referências sergipanas em vetores de um modernismo regional contemporâneo.

A composição do trabalho é de base geométrica com traços, formas e representações da biodiversidade e do patrimônio imaterial local, juntamente com personagens e criações que integram a memória coletiva de Sergipe. O título do projeto diz respeito ao suporte em que o mural foi executado – um bloco de concreto similar a uma torre, que recebeu tons como os dos arco-íris que costumam aparecer no céu da Praia de Atalaia, ao fundo da pista de skate.

Ainda de acordo com Marcelo Rangel, curador e idealizador do projeto, “o arco-íris é símbolo do movimento LGBTQIAP+ e amplia mais a compreensão da diversidade que se pretende expor, pois acrescenta outra camada de significado para aspectos culturais, étnicos e ambientais retratados na obra”. Com 10 metros de largura, o trabalho se estabelece como a mais alta pintura mural da capital de Sergipe em um ponto de encontro de esportistas, jovens e artistas de variadas classes sociais.

Foto: Reprodução/Funarte

Diego DiSouza (alem da torre)

Visitação gratuita

A Poesia existe nos fatos – Brenda Klein

Casa do Estudante (CEU)

Av. João Pessoa, 41 - Centro Histórico, Porto Alegre (RS)

O Grito – Origes

Rua Oswaldo Cruz, 1189 - Camboa, Centro de São Luís (MA)

Além da torre existe um arco-íris – André Chagas, com curadoria de Marcelo Rangel

Pista de Skate Cara de Sapo - Orla de Atalaia, Aracaju (SE)