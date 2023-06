Cientista política Lucia Hippolito morre aos 72 anos no Rio

A cientista política, historiadora e jornalista Lucia Hippolito morreu na manhã desta quarta-feira (21) no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Há 11 anos, ela foi acometida pelaSíndrome de Guillain-Barré, doença autoimune, e perdeu os movimentos do corpo. Em 2022, retirou um tumor no útero, mas o câncer teve metástase para o pulmão.

Lucia foi apresentadora do programa CBN Rio e comentarista do Jornal da CBN. Também atuou como comentarista política na Globonews e na Rádio Globo. Ela éautora de livros comoDe raposas e reformistas: o PSD e a experiência democrática brasileira(1945-64),Política: quem faz, quem manda e quem obedece, em coautoria com João Ubaldo Ribeiro, ePor dentro do governo Lula.