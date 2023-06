Secretaria da Agricultura empresta máquinas para auxiliar o município de Caraá

Entre outras atividades, as máquinas vão ajudar na recuperação de cabeceiras de pontes e no desassoreamento de arroios -Foto: Julia Chagas/Ascom Seapi

Para mitigar os prejuízos causados pelo ciclone extratropical a Caraá, no Litoral Norte, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) emprestou para o município, por tempo indeterminado, duas escavadeiras hidráulicas e uma motoniveladora, que já se encontra no local.

“Entre outras atividades, as máquinas vão ajudar na limpeza e na recuperação de estradas vicinais e ruas da cidade, na limpeza de bocas de lobo, no recolhimentos de entulhos, na abertura de valetas, na recuperação de cabeceiras de pontes e no desassoreamento de arroios”, explica o diretor do Departamento de Infraestrutura e Usos Múltiplos da Água (Dinfra), Jacir de Mello.

A Seapi também está auxiliando outros municípios do Litoral Norte e do Vale do Caí com o empréstimo de escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, motoniveladoras e trator. As máquinas já estão atendendo às demandas dos seguintes municípios: Cidreira, Itati, Mampituba, Maquiné, Mostardas, Santo Antônio da Patrulha, Tavares, Terra de Areia e Xangri-lá, Bom Princípio, Feliz, São José do Sul, São Sebastião do Caí e Vale Real.

Mello ressalta que o empréstimo das máquinas é a maneira que Seapi encontrou para auxiliar os municípios nesse momento de tantas dificuldades e reconstruções.