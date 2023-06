A Oregon Tool nomeia Elliot Zimmer como CEO

A Oregon Tool, líder global em ferramentas de corte de precisão para os setores de silvicultura, gramado e jardim; agricultura, pecuária e agricultura; e corte e acabamento de concreto, anunciou hoje que o atual diretor de operações Elliot Zimmer será promovido a CEO.

Zimmer sucederá a Paul Tonnesen, que está deixando o cargo para cuidar de seus pais idosos. Tonnesen atuará como consultor da diretoria da empresa no futuro.

Zimmer começou como COO da Oregon Tool em 2022 e tem mais de 20 anos de experiência trabalhando em vários cargos de liderança na Lennox International, Dr. Pepper Snapple, McKinsey & Company e no Exército dos Estados Unidos. Ele é bacharel em Engenharia de Sistemas pela West Point e tem um MBA pela Harvard Business School.

"A Oregon Tool tem produtos, ativos e clientes líderes do setor em todo o mundo", disse Zimmer. "Tenho a honra de liderar uma equipe excepcionalmente sólida que está incansavelmente focada em oferecer valor excepcional aos nossos parceiros clientes."

A nomeação de Zimmer entrará em vigor nos próximos 30 dias.

"Foi um privilégio comandar a Oregon Tool nos últimos anos. Não tenho palavras para expressar minha gratidão aos membros apaixonados e comprometidos de nossa equipe. A empresa está em ótimas mãos com Elliot, que é um líder forte e apaixonado pela equipe da Oregon Tool e seus clientes. Estou ansioso para ver o sucesso que ele está obtendo e o próximo capítulo da Oregon Tool", disse Tonnesen.

Sobre a Oregon Tool

A Oregon Tool é uma plataforma global de ferramentas de corte de precisão com marca premium e voltada para o mercado de pós-venda. O portfólio de marcas da empresa é especializado em ferramentas de corte de precisão de nível profissional para silvicultura, gramado e jardim; agricultura, pecuária e agricultura; e corte e acabamento de concreto. Com sede em Portland, Oregon, e uma presença multinacional de fabricação e distribuição, a Oregon Tool vende seus produtos em mais de 110 países sob as marcas Oregon®, Woods®, ICS®, Pentruder®, Merit® e Carlton®. A empresa é a fabricante número 1 do mundo de correntes de serra e barras-guia para motosserras e correntes de serra diamantadas para concreto e tubos, líder na fabricação de acessórios para tratores agrícolas e líder no fornecimento de peças de reposição e de primeiro ajuste para OEMs. Saiba mais em www.oregontool.com.

