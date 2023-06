Intelbras promove visita para investidores na Exposec

A Intelbras (INTB3), empresa brasileira com 47 anos de história, promoveu uma visita guiada exclusiva para investidores durante a Exposec | Feira Internacional de Segurança, evento que congrega as mais recentes tecnologias, produtos e serviços para o setor de segurança. No dia 14 de junho, o grupo teve a oportunidade de explorar o estande da empresa em três horários diferentes: às 14h, 15h30 e 17h. O espaço conta com uma estrutura de 630 m², proporcionando uma experiência imersiva com os mais de cem lançamentos que serão expostos durante o evento. A expectativa é de receber 45 mil pessoas.

A visita guiada é uma ação inédita da Intelbras, com o objetivo de aproximar atuais e novos investidores, reforçando seus objetivos e apresentando, na prática, as soluções oferecidas pela empresa brasileira aos clientes. Na ocasião, o gerente de relações com investidores da Intelbras, Bruno Teixeira, foi o responsável por compartilhar todas as informações, esclarecer dúvidas e curiosidades, além de acompanhar os integrantes deste grupo por todas as ativações do estande.

“Nós, da Intelbras, preparamos nosso estande para receber nossos parceiros, clientes e investidores de forma acolhedora e proporcionando experiências imersivas. Por isso, também aproveitamos a oportunidade para atrair pessoas que já investem ou desejam investir na nossa empresa. E uma das formas de aproximá-los da nossa marca é promovendo um encontro presencial, no qual compartilhamos conhecimento para este grupo”, afirma o executivo.

Entre as novidades que foram apresentadas durante o evento, estão produtos e serviços de controle de acesso com biometria digital, inovações em projetos de redes e integração de produtos de CFTV, carregadores veiculares elétricos, além de outras soluções para diversos cenários, como condomínios, residências, empresas e órgãos públicos e privados.

O estande

O estande da Intelbras é o maior do evento e possui espaços ambientados para representar as diversas possibilidades de aplicações dos produtos da marca, demonstrando como as soluções podem ser utilizadas no dia a dia. São diversas áreas, com destaque para um espaço de 135 m2 dentro do estande da Intelbras que é dedicado à recepção e relacionamento com os clientes, com duas salas de reunião exclusivas para negócios, incluindo um lounge para networking e um bar, onde ocorrem os tradicionais Happy Hours da Intelbras na Exposec.

Além disso, o estande da empresa conta com outros dois espaços: o Espaço Condomínios, que apresenta aos visitantes os benefícios de investir em segurança e controle de acesso, e o Espaço Empresas, que conta com uma série de soluções com alta tecnologia para entregar valor e confiança aos negócios.

"A Exposec é um dos eventos mais relevantes e significativos para a Intelbras. Estamos entusiasmados em ter recebido, pela primeira vez, um grupo de investidores. A ação nos permitiu estabelecer uma conexão mais próxima com cada um deles, apresentando nossa marca e valores, com o objetivo de alcançar resultados ainda melhores”, finaliza Teixeira.