Facetas dentárias precisam de boa higiene bucal

Cuidar dos dentes está longe de ser uma tarefa só do dentista. A responsabilidade de manter a saúde bucal em dia é quase toda do paciente. Principalmente depois de realizar um procedimento estético para melhorar o sorriso, como a colocação de facetas dentárias, por exemplo. Para quem acha que isso resolve todos os problemas odontológicos pelo resto da vida, está enganado. Ao contrário, exige um nível bom de higiene bucal.

“Colocar facetas dentárias de porcelanas, resinas ou de compósitos híbridos deixam os dentes maravilhosos e eleva a autoestima do paciente”, diz o cirurgião-dentista Dr. Paulo Coelho Andrade, mestre e especialista em implantodontia e odontologia estética.

“A preservação da faceta depende muito do cuidado do paciente. É imprescindível que ele faça uso do fio dental com frequência, aliado a uma escovação adequada. Os cuidados diários com a saúde bucal ajudarão a manter as facetas por mais tempo”, orienta Dr. Paulo Coelho Andrade.

“É preciso fazer a remoção da cárie e do tártaro e combater qualquer sinal de gengivite antes de simplesmente oferecer uma solução estética. Também é importante remover cáries e restaurados antigos na hora de fazer as facetas. Não basta o dente parecer bonito. Ele deve também estar saudável”, avisa. Além disso, o dentista pode advertir sobre algum outro tratamento antes de implantar as facetas. “São cuidados que devem começar dentro de casa. Quanto melhor o cuidado com os dentes, mais fácil e rápido será o procedimento para deixar o sorriso de fato bonito.”

Quem vai periodicamente ao dentista sabe que um dos procedimentos importantes para o cuidado com os dentes é a limpeza dental. Nesta etapa, é feita a tartarectomia, que é a retirada do tártaro, o jateamento e a aplicação de flúor. Paulo Coelho Andrade diz que é recomendável fazer essa limpeza uma vez a cada seis meses, e que a presença das lentes dentais não impede sua realização.

“A limpeza dental é importante para manter a saúde dos dentes, e as facetas resistem a esse cuidado. Por isso, além do fio dental e da escovação constante em casa, é importante seguir visitando o dentista periodicamente para manter todos os dentes saudáveis. A saúde dos dentes é o primeiro passo, e certamente o mais importante, para deixar o sorriso verdadeiramente lindo”, finaliza o cirurgião-dentista.