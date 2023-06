ExaGrid lança versão 6.3

A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou hoje o lançamento da versão 6.3, cuja remessa começou em junho de 2023.

Com cada atualização de software na versão 6, a ExaGrid adiciona camadas adicionais de segurança ao seu armazenamento de backup em camadas, que já protege contra ameaças externas por meio da utilização de uma camada repositória não voltada para a rede (intervalo de ar em camadas) com exclusões atrasadas e objetos de dados imutáveis onde os dados de backup são armazenados para retenção por um período maior, não podendo ser acessada por agentes de ameaças nem modificados por ataques maliciosos.

Na versão 6.3, a ExaGrid fortalece a segurança no que diz respeitoàproteção contra ameaças internas como, por exemplo, administradores não autorizados, com uma ênfase maior e maior controle e visibilidade através da existente funcionalidade de controle de acesso baseado em papéis (RBAC, role-based access control), composta de operadores de backup, que têm limitações, como, por exemplo, para excluir compartilhamentos; admins, que têm permissão para realizar qualquer operação administrativa; e oficiais de segurança que não podem realizar operações diárias, mas que são os únicos usuários que podem aprovar mudanças que afetariam os backups retidos.

Principais atualizações na versão 6.3 da ExaGrid:

Os papéis de admin e oficial de segurança são totalmente compartimentalizados Os admins não podem realizar ações sensíveis de gestão de dados (como excluir dados/compartilhamentos) sem a aprovação do oficial de segurança A atribuição desses papéis aos usuários só pode ser feita por um usuário que já tenha o papel, assim um admin não autorizado não consegue burlar a aprovação do oficial de segurança para ações sensíveis de gestão de dados

As principais operações requerem a aprovação do oficial de segurança para proteger contra ameaças internas, como: Exclusão de compartilhamentos Desreplicação (quando um admin não autorizado desativa a replicação ao site remoto) Alteração do tempo de exclusão atrasada do Retention-Time Lock

Acesso reforçado de super usuário - alterações ou visualizações requerem a aprovação do oficial de segurança

A partir da versão 6.3, apenas os admins podem excluir um compartilhamento, e, além disso, todas as exclusões de compartilhamento requerem uma aprovação separada do oficial de segurança, dando a este a habilidade de aprovar, negar ou definir um período de atraso para a exclusão de um compartilhamento.

Além disso, os papéis RBAC são mais seguros, visto que os usuários com o papel de admin só podem criar/alterar/excluir usuários e papéis que não sejam o oficial de segurança, usuários com os papéis de admin e oficial de segurança não podem criar/modificar um ao outro, e somente aqueles com papel de oficial de segurança podem excluir outros oficiais de segurança (e deve sempre haver pelo menos um oficial de segurança identificado). Para segurança adicional, a autenticação de dois fatores (2FA) é ativada por padrão. Ela pode ser desativada; entretanto, um registro é feito quando isso ocorrer.

"Sabemos que a segurança é umas das principais preocupações de todos em TI", afirmou Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. "A ExaGrid continua avaliando e atualizando os recursos de segurança oferecidos por nossa solução de armazenamento de backup em camadas, pois sabemos que os dados não são realmente protegidos pelos backups se a própria solução de backup estiver vulnerável aos agentes de ameaças. Estamos comprometidos com fornecer a segurança mais completa e a melhor recuperação de ataques de ransomware do setor, para que os dados dos nossos clientes permaneçam protegidos e disponíveis para recuperação em qualquer situação".

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de aterrissagem da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixoàmedida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações em massa de alto custo da infraestrutura de TI e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

