Epagri lança nova variedade de arroz irrigado em Itajaí, nesta sexta-feira, 23

A Epagri está lançando no mercado a 34ª variedade de arroz irrigado, desenvolvida para enfrentar as mudanças climáticas no Sul do Brasil: ela é tolerante a extremos de temperatura – frio ou calor – na fase reprodutiva. Trata-se da SCSBRS126 Dueto, que será lançada às 10h desta sexta-feira, 23, na Estação Experimental de Itajaí, juntamente com o evento de Avaliação Estadual de Safra de Arroz Irrigado de Santa Catarina.