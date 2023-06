Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul antecipa devolução de recursos para ajudar vítimas do ciclone

Porto Alegre, 20 de junho de 2023 - O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Vilmar Zanchin, anunciou ao governador Eduardo Leite e ao vice-governador Gabriel Souza que antecipará ao Executivo a devolução de parte do duodécimo com o objetivo de auxiliar os gaúchos afetados pelo ciclone que atingiu o Estado no fim da semana passada. O anúncio foi feito durante uma reunião no Centro Administrativo Fernando Ferrari, realizada na tarde de segunda-feira, 19, e contou com a presença de outros parlamentares, como a deputada Delegada Nadine, o deputado Joel Vilhelm e a deputada Patricia Alba, além do chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Cel. Luciano Chaves Boeira.

Um montante de R$ 2 milhões será devolvido para a aquisição de cestas básicas, cobertores, materiais de construção e outros itens necessários para atender a população afetada pelo ciclone. Na manhã desta terça-feira, 20, já ocorrerá a entrega de cestas básicas e colchões arrecadados pela Assembleia Legislativa em parceria com outras entidades.

O presidente da Assembleia ressaltou a importância de unir esforços para ajudar as famílias nesse momento difícil e destacou que desde sexta-feira a mobilização para arrecadar donativos está em andamento. Vilmar Zanchin sobrevoou as áreas mais devastadas pelo ciclone no último sábado e acompanhou os trabalhos realizados pelo governo do Estado no resgate de moradores e na busca por desaparecidos.

Essa iniciativa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul demonstra a solidariedade e o compromisso em oferecer apoio humanitário às famílias atingidas pelo ciclone, buscando amenizar os impactos causados pela tragédia. A ação conjunta entre o Legislativo e o Executivo fortalece os esforços de reconstrução e auxílio aos afetados, mostrando a união em tempos difíceis.

