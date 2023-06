Google lança Bard, ferramenta de IA, concorrente do Chat GPT

O Bard, ferramenta mais recente lançada pelo Google, está pronto para entrar na competição com o ChatGPT, impulsionando ainda mais o avanço da Inteligência Artificial (IA) e suas possibilidades. Com essa nova plataforma, os usuários poderão explorar ainda mais as possibilidades da IA, encontrando maneiras inovadoras de utilizar os recursos disponíveis. A criação do Bard indica a contínua evolução da Inteligência Artificial e seu impacto nas interações humanas e no campo da produção de conteúdo.

De acordo com a pesquisa "Avanços na cultura organizacional baseada em dados analytics e IA" realizada pelo SAS, empresa de telecomunicações IDC, o Brasil está em um estágio avançado nesse campo, com cerca de 63% das empresas utilizando dados, analytics e IA em suas operações. Esse rápido crescimento da adoção de tecnologias baseadas em dados e IA tem incentivado as grandes empresas de tecnologia a desenvolverem suas próprias ferramentas.

Segundo o CEO da WRG Marketing, Rogério Gomes, se hoje o tema ChatGPT se tornou popular na internet, agora está acontecendo o lançamento de um recurso de Inteligência Artificial integrado por parte da gigante das buscas - e, de uma vez por todas, todos que utilizam o grande buscador vão experimentar a sensação de ter uma resposta gerada por essa nova tecnologia.

"Como profissional de agência de marketing digital, penso que teremos uma grande mudança no formato das buscas orgânicas, se comparado à maneira como são realizadas hoje, antes do lançamento do Bard", ressalta Gomes.

Gomes acredita que o buscador não terá condições de manter os 10 resultados orgânicos na primeira página da busca, já que as tradicionais pesquisas realizadas na internet vão passar a trazer cada vez mais recursos integrados, além de respostas cada vez melhores, geradas pela IA. "Acredito que vai reduzir a quantidade de sites que aparecem na primeira página das buscas orgânicas do Google", completa.

O CEO da WRG Marketing fala sobre a competição entre o gigante das buscas, o Google, e o fenômeno viral ChatGPT. "O ponto é: será que uma ferramenta criada por uma empresa sem experiência anterior, como modelo de negócio em buscas, pode realmente superar o grande Google? Eu acredito que não", disse.

Para Gomes, embora o ChatGPT seja popular, sua popularidade se deve às novas ferramentas, criadas usando sua API (Application Programming Interface - em português, Interface de Programação de Aplicação). Ele observa, por outro lado, que o Google é focado em atender às pesquisas diárias dos usuários, abrangendo desde pesquisas sobre microondas baratos até dicas para cuidar de calopsita, desratização e suporte para TV articulado.