Huawei dá o pontapé inicial nos concursos da Tech Arena 2023 na Europa

A Huawei lançou, na última sexta-feira (16), os concursos europeus da Tech Arena 2023 na Viva Technology, um dos maiores encontros no campo de tecnologia do continente.

Os concursos da Tech Arena são patrocinados e projetados pelos laboratórios mundiais da Huawei em parceria com grandes universidades e pretende oferecer a estudantes do mundo inteiro mais oportunidades de experimentar e aprender a resolver problemas reais.

Liu Shaowei, presidente do Instituto de Pesquisa na Europa da Huawei, explicou que a empresa planeja sediar 10 concursos de Tech Arena para mais de 1 mil estudantes durante o ano letivo de 2023/24. Eles serão realizados em vários países, incluindo França, Reino Unido, Irlanda, Suécia, Alemanha, Finlândia, Bélgica, Polônia, Suíça e Israel.

Liu também enfatizou que o feito de a Huawei compartilhar os resultados dos concursos passados da Tech Arena é uma evidência da determinação da empresa em investir em jovens talentos. Até o final de 2022, mais de 5,4 mil estudantes de mais de 52 universidades já tinham participado da Tech Arena. Até o momento, a Huawei já disponibilizou mais de US$ 3 milhões para esta plataforma de competição direcionada a estudantes globais.

“Os resultados mostraram que cada vez mais jovens estão realmente melhorando com a Tech Arena. Isso está alinhado com a intenção da empresa de ajudar a criar grupos de talentos mais fortes para as comunidades locais”, acrescentou Liu.

Liu também divulgou os temas de alguns concursos da Tech Arena, enquanto outros só serão revelados no final do ano.

Tech Arena Irlanda: criação de um assistente de dados sólido e confiável usando o poder da nuvem da ModelArts para copilotar nos data lakes Tech Arena França: ampliação da rede óptica com adição de fibra Tech Arena Suíça: superresolução de imagens em rajada de RAW

Participantes da Tech Arena terão a oportunidade de testar suas habilidades nos espaços de codificação, algoritmos, matemática e engenharia para resolver problemas reais da indústria. Os concursos vão premiar vencedores em diversos âmbitos.

O Dr. José R. Calvo, presidente do Instituto de Relações Internacionais da Real Academia Europeia de Medicina, observou: “Estes concursos, como a Tech Arena, não apenas preparam estudantes para futuras carreiras nos campos de demanda, como também capacitam para contribuir na resolução de alguns dos nossos desafios mundiais mais importantes”.

A Huawei opera atualmente uma rede de centros de P&D na Europa, composta principalmente por equipes de pesquisa locais. Os centros têm parceria com mais de 300 universidades e 900 institutos de pesquisa do mundo todo para cultivo e pesquisa de talentos globais.

Para obter mais informações sobre os concursos da Tech Arena de 2023, acesse: https://www.huawei.com/en/seeds-for-the-future/competitions

