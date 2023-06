Translated oferece todo o potencial do GPT-4 para empresas que operam em idiomas além do inglês

A Translated, empresa líder no campo de soluções de linguagem baseadas em IA, tem o orgulho de apresentar o T-LM (Translated Language Model), um modelo de linguagem inovador para o mundo da IA generativa e da criação de conteúdo. Com o T-LM, empresas de todo o mundo vão aproveitar todo o potencial do GPT-4 da OpenAI, garantindo uma solução econômica para criar e adaptar conteúdos em 200 idiomas e aproximando o desempenho do GPT-4 em inglês do desempenho em outros idiomas.

Até o momento, o desemprenho impressionante do GPT tem sido um privilégio dos países anglófonos. As empresas que usam outros idiomas que não o inglês constataram um desempenho inferior aos modelos GPT de alguns anos atrás, com alguns idiomas ficando até três anos em desvantagem. Para essas empresas, a diferença de desempenho na compreensão, geração e adaptação de conteúdos representa um problema constante, assim como um obstáculo que muitas vezes impede o uso pleno da inteligência artificial generativa. Além disso, o uso do GPT-4 em idiomas além do inglês pode custar até 15 vezes mais (veja os gráficos em anexo). O serviço T-LM da Translated integra a tradução automática adaptativa (MT) premiada da empresa com o GPT-4 da OpenAI para oferecer recursos avançados de IA generativa para todas as empresas em idiomas falados por 95% da população mundial.

Marco Trombetti, CEO da Translated, expressou sua empolgação com o projeto: "A predominância do inglês na IA generativa cria uma vantagem competitiva injusta. Com o T-LM, estamos democratizando o acesso a essa tecnologia inovadora, aumentando a eficiência e preservando a competitividade para empresas que operam em outros idiomas além do inglês em todo o mundo".

A disparidade no desempenho do GPT-4 entre o inglês e outros idiomas ocorre em razão da predominância de fontes em língua inglesa, como o conjunto de dados da Common Crawl e a Wikipédia, que são usados para treinar a IA, resultando em uma qualidade inferior em outros idiomas. O T-LM resolve esse problema usando um modelo especializado: ele traduz o texto da língua de origem para o inglês e, em seguida, traduz do inglês para a língua de chegada. Além disso, essa abordagem reduz o custo de uso do GPT-4 em outros idiomas, pois o modelo de preços é baseado em uma segmentação de texto (tokenização) otimizada para o inglês.

O T-LM pode ser usado para ajudar as equipes globais de criação de conteúdo, aprimorar o suporte multilíngue ao cliente e facilitar a criação de conteúdo gerado pelo usuário para plataformas globais.

O T-LM já está disponível por API. Saiba mais sobre o serviço em translatedlabs.com/gpt.

Com o serviço T-LM, a Translated reforça seu compromisso em permitir que todos entendam e sejam entendidos em seus próprios idiomas, e inicia uma colaboração duradoura com a OpenAI na busca desse objetivo.

