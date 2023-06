Avaya e Alvaria fazem parceria para capacitar transformações proativas de experiências de clientes com recursos avançados de saída

Hoje, a Alvaria anunciou e expandiu sua parceria com a Avaya, líder em oferecer soluções de experiências de clientes, para reforçar ainda mais o portfólio de nuvem da Avaya com recursos de alcance de última geração. Como parte do relacionamento de longa data das empresas no programa DevConnect Technology Partner da Avaya, esta melhor cooperação visa proporcionar experiências proativas de contato com clientes para fornecer inovação ininterrupta, enquanto garante a conformidade com os requisitos regulatórios e coordena a atividade de comprometimento em toda a empresa.

A Alvaria irá integrar suas soluções Alvaria Cloud para interações de saída, gestão regulatória e de conformidade, bem como tempo conveniente para ligações com o centro de contato Elite da Avaya e suas soluções Enterprise Cloud. Esta integração irá fornecer aos clientes da Avaya recursos avançados de saída, permitindo campanhas modernas, proativas e compatíveis para aquisição, cobrança, crescimento, além de fidelização e retenção de clientes.

"Os recursos de saída desempenham um papel crucial nas estratégias bem-sucedidas de atendimento a clientes, e a Alvaria reconhece sua importância", disse Alan Masarek, Diretor Executivo da Avaya. "Mediante esta extensa parceria com a Avaya, os clientes em comum podem otimizar suas campanhas de saída, enquanto garantem a conformidade com os requisitos regulatórios. A integração das soluções de saída e de conformidade da Alvaria permite que as organizações ofereçam aos clientes as melhores experiências, bem como facilitem interações eficientes e eficazes com agentes de centrais de atendimento habilitadas pela Avaya."

A parceria entre a Alvaria e a Avaya oferece inúmeros benefícios aos clientes, ao fornecer acesso a recursos avançados de interação de saída, o que permite que as empresas otimizem seus esforços de aquisição e retenção de clientes. A integração de soluções de gestão regulatória e de conformidade garante a adesão aos regulamentos do setor, ao mitigar riscos e reforçar a confiança dos cliente. Além disto, a incorporação de recursos de tempo conveniente para ligações aumenta a eficiência das campanhas de saída, elevando a probabilidade de comprometimento bem-sucedido com os clientes.

"A cooperação entre a Alvaria e a Avaya é uma que tenho a honra de anunciar pessoalmente em coordenação com o evento Avaya Engage", disse Jeff Cotten, Diretor Executivo da Alvaria. "Minha equipe e eu esperamos capacitar a base de clientes de primeiro nível da Avaya com o aumento das estratégias CX proativas de saída, operações comerciais simplificadas e a capacidade de enfrentar os desafios regulatórios com sucesso."

Comprometida em capacitar empresas para oferecer experiências excepcionais aos clientes, a parceria entre a Alvaria e a Avaya é um passo significativo rumo a este objetivo.

Os recursos de saída da Alvaria Cloud estarão disponíveis por meio da Avaya e das parcerias de canal da Avaya ainda este ano.

Sobre a Alvaria

A Alvaria ajuda organizações a gerenciar e engajar com eficiência a força de trabalho moderna e se conectar de modo compatível com clientes e perspectivas. Nossa multiplataforma aberta e inovadora foi criada especificamente para duas competências principais; uma plataforma de gestão de engajamento da força de trabalho rica em recursos, intuitiva e inteligente, bem como uma plataforma de divulgação proativa compatível multicanal. Alvaria, o produto da fusão dos líderes mundiais, Aspect Software e Noble Systems, está comemorando orgulhosamente 50 anos em negócios ao dar nova formaàexperiência de clientes e funcionários.

ALVARIA. Reshaping Customer Experience™. Para mais informação, acesse www.alvaria.com.

Sobre a Avaya

As empresas são construídas pelas experiências que oferecem e, todos os dias, milhões destas experiências são fornecidas pela Avaya. A Avaya está moldando o futuro das experiências de clientes, com inovação e parcerias que oferecem benefícios comerciais revolucionários. Nossas soluções de comunicação possibilitam experiências imersivas, personalizadas e memoráveis de clientes para ajudar as organizações a atingir suas ambições estratégicas e os resultados desejados. Juntos, estamos comprometidos em ajudar a expandir seus negócios, ao oferecer experiências que importam. Saiba mais em http://www.avaya.com.

Nota de Advertência sobre Declarações Prospectivas

Certas declarações discutidas neste comunicado, bem como em outros relatórios, materiais e declarações verbais que a Empresa divulga periodicamente ao público, constituem "declarações prospectivas" segundo o significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 (a "PSLRA"). Em geral, palavras como "antecipar", "estimar", "esperar", "poderia", "pretender", "acreditar", "planejar", "visar", "prever" e expressões semelhantes ou suas negativas se destinam a identificar declarações prospectivas. Tais declarações prospectivas refletem as expectativas atuais da administração, objetivos estratégicos, perspectivas de negócios, desempenho econômico antecipado e condição financeira, além de outros assuntos semelhantes. As declarações prospectivas são inerentemente incertas e sujeitas a uma variedade de suposições, riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles antecipados ou esperados pela administração da Empresa. Estas declarações não são garantias de desempenho futuro, sendo que eventos ou resultados reais podem diferir significativamente destas declarações. Eventos ou resultados reais estão sujeitos a riscos significativos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão fora do controle da Empresa. Deve ser entendido que não é possível prever ou identificar todos estes fatores. Devido a estes riscos, investidores e analistas não devem depositar confiança indevida em declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenas a partir da data do documento em que são feitas. A Empresa se isenta de qualquer obrigação ou compromisso de fornecer quaisquer atualizações ou revisões de qualquer declaração prospectiva como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei. Estas declarações constituem declarações de advertência da Empresa sob a PSLRA.

