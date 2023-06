Podcast Be a Founder bate recorde de audiência e estreia a segunda temporada

O recém-lançado podcast Be a Founder, apresentado por Felipe Almeida, mentor e empreendedor Endeavor, investidor anjo e um dos cofundadores da Zup Innovation, bate recorde de audiência com apenas um mês de lançamento e se torna o 4º na categoria empreendedorismo mais ouvido dentre os 50 mil disponíveis na Apple Podcasts. A iniciativa é realizada em parceria com o Pod360, principal hub profissional de podcast do Brasil, e apoio da Endeavor, empresa que promove e estimula o crescimento e impacto dos empreendedores que lideram scale-ups.

Depois do resultado da primeira temporada, que trouxe conversas sobre gestão de pessoas e cultura, com convidados como Mariana Dias, CEO da Gupy e Israel Salmen, CEO da Meliuz, a segunda temporada do Be a Founder está focada em como levantar capital para as empresas. O fundador da Kamino e do Guiabolso, Benjamin Gleason, estreia o primeiro episódio, lançado esta semana, e detalha a jornada na busca por investimento para suas startups.

Sergio Furio, CEO da Creditas, uma das maiores fintechs do Brasil, também divide a apresentação do podcast para oferecer dicas para entender quando a empresa está pronta para receber investimento. Além disso, discutem como se preparar para interagir com os fundos de Venture Capital.

“Estamos muito felizes com o retorno de audiência no primeiro mês de lançamento, que comprova a relevância dos temas que temos abordado. Esse resultado nos mantém motivados dentro do nosso principal objetivo, com a Pod360 e Endeavor, de elevar o ecossistema brasileiro por meio do movimento de Giveback de grandes empreendedores, que compartilha desafios e aprendizados dessa jornada”, comenta Felipe Almeida.

A segunda temporada traz entrevistas e conversas francas, para que o ouvinte seja transportado aos bastidores das grandes empresas. O objetivo é que o Be a Founder seja o local para encontrar soluções estratégicas e elevar o investimento das empresas, com exemplos de profissionais que ousaram desafiar o status quo e revolucionaram o mercado brasileiro.

Entre os convidados da segunda temporada estão Parker Treacy, Co-Founder & CEO da Cobli, Romero Rodrigues, Managing Partner da Headline e Head de Venture Capital na XP e Manoel Lemos, Venture Capitalist do Itaú Unibanco e Managing Partner na Redpoint eventures.

Para ouvir os episódios e embarcar nessa jornada de descoberta, basta sintonizar nas principais plataformas de podcast ou nos canais oficiais do Be a Founder.

Sobre a Zup

A Zup é uma empresa de tecnologia, criada em 2011 em Uberlândia (MG), que constrói sistemas seguros e escaláveis por meio de arquiteturas distribuídas e aplicações cloud native, utilizando seus produtos como aceleradores de entregas, garantindo a qualidade e disponibilidade das soluções. Desde 2019, faz parte do grupo Itaú Unibanco, e atualmente atende grandes empresas e players relevantes do mercado em duas frentes: consultoria e produtos digitais. A Zup conta com mais de 3 mil funcionários trabalhando em 400 cidades do Brasil e em 10 países.

Sobre a Endeavor

A Endeavor é a rede global formada pelas empreendedoras e empreendedores à frente das empresas que mais crescem no mundo. No Brasil desde 2000, promove um ecossistema que estimula o crescimento e impacto das empreendedoras e empreendedores que lideram scale-ups.

A organização trabalha em três frentes principais: apoiando e acelerando scale-ups para que multipliquem o seu impacto no ecossistema - só em 2022, contribuíram para a geração de mais de R$ 20 bilhões em receita e manutenção mais de 95 mil empregos diretos; oferecendo soluções de inovação aberta para acelerar a estratégia de inovação das grande empresas e impulsionar o crescimento das scale-ups; e estimulando que as scale-ups sejam exemplos na geração de impactos sociais, ambientais e de governança.

Para saber mais, basta acessar: Site | Linkedin | Instagram | Twitter | YouTube | Relatório de Impacto 2022