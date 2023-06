Full Sail University completa 44 anos nos EUA em 2023

A Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, completa 44 anos de sua fundação em 2023. A universidade surgiu em 1979 em Dayton, Ohio, como uma oficina de gravação de áudio e, dez anos depois, estabeleceu-se na Flórida Central, em Winter Park, Orlando.

A instituição oferece cursos de graduação, bacharelado e mestrado desenvolvidos para o mundo da mídia de entretenimento e tecnologias emergentes. Segundo a Full Sail, a universidade atua com uma abordagem criativa a fim de fornecer uma experiência de aprendizado imersiva para refletir o fluxo de trabalho e a colaboração que são encontrados nas indústrias em rápida evolução de hoje.

“A Full Sail University é diferente das universidades que conhecemos no Brasil e, ao mesmo tempo, também se difere das universidades americanas”, afirma Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail. “Nossos programas têm início todos os meses, com um ritmo intensivo que imita o movimento do próprio mercado, com agendas flexíveis e intensas”, diz.

Na visão de Olival, as disciplinas de carreiras criativas podem ajudar a dinamizar o mercado. “Estar em contato com uma capacidade criadora e conhecer sobre tecnologia são habilidades-chave para o mercado de trabalho hoje, em qualquer área de atuação”, pontua.

Para se ter ideia, o mercado de videogames - que integra as chamadas carreiras criativas - pode duplicar no país até 2026, conforme o relatório sobre entretenimento e mídia da PwC 2022-2026. Com um faturamento de US$ 1,4 bilhões (R$ 6,99 bilhões), o Brasil superou o México e se consolidou como o maior mercado do setor da América Latina em 2021.

Ainda de acordo com o estudo, o mercado brasileiro de games pode chegar a US$ 2,8 bilhões (R$ 13,99 bilhões) até 2026. Com isso, o país poderá responder por 47,4% da receita total da região. Segundo o balanço, o mercado de games deve seguir com uma CAGR (taxa de crescimento anual composto) de 15,2%. Em 2021, o Brasil vivenciou uma expansão do segmento, com uma expansão de 27,4%.

“Os profissionais do futuro devem se conectar a uma capacidade criativa que os coloque em vantagem em relação a processos robotizados. O conhecimento em tecnologia coloca os estudantes em contato com o universo digital”, afirma.

Segundo a Community Outreach Director da Full Sail, a universidade sempre buscou oferecer a oportunidade para os alunos se familiarizarem com a indústria por meio da experiência do mundo real em ambientes de estúdio profissional.

“Desde o início, trabalhamos com uma filosofia educacional baseada em projetos que foi prontamente adaptada a outros campos de entretenimento e mídia, como produção de filmes, mídia digital e negócios de entretenimento que combinavam tempo trabalhando em ambientes do mundo real, com instruções de veteranos do setor”, explica.

Olival também destaca que a missão da Full Sail é fornecer aos alunos um estilo inovador de educação, ministrado por uma equipe que aborda as oportunidades de carreira disponíveis em uma indústria em constante crescimento e evolução. Para tanto, a universidade desenvolve currículos que combinam elementos de criatividade, arte, negócios e habilidades para a vida, proezas técnicas e realizações acadêmicas.

Para concluir, ela ressalta que a educação é ministrada por meio de métodos de ensino imersivos, tanto nos estúdios de produção do mundo real da Full Sail, quanto nas salas de aula, bem como por meio de nosso ambiente de aprendizado on-line.

“Cada programa de graduação é projetado para fornecer aos alunos conhecimento e experiência no mundo real que os ajudarão a atingir seus objetivos de carreira na indústria de entretenimento e mídia”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://experienciafullsail.com.br/