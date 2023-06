Genebra Seguros promove encontro sobre IA

Os riscos e oportunidades existentes na jornada da utilização da Inteligência Artificial no universo jurídico serão destacados durante evento promovido pela Genebra Seguros, em Porto Alegre (RS). O encontro gratuito e destinado para advogados e lawtechs acontece no próximo dia 29 de junho, a partir das 17h30min, no Auditório do Edifício JBZ (Av. Carlos Gomes, 400).

Organizado pela Genebra Seguros, o evento "Jornada da Inteligência Artificial no Direito: Riscos e Oportunidades" conta com apoio da AltaVista XP Investimentos, Junto Seguros e Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L). O encontro serve, ainda, como esquenta para o AB2L Lawtech Experience 2023, conferência que será realizada no próximo dia 1º de agosto, na cidade de São Paulo (SP).

“Esse evento vai reunir advogados para discutir, especificamente, toda a aplicação da Inteligência Artificial no mundo do Direito. Temos percebido que muitas pessoas têm discutido sobre esse assunto, sobre o uso dessa ferramenta até mesmo para escrever petições e analisar processos. Isso tem gerado uma série de discussões e pode trazer alguns riscos para a profissão de advogado”, considera Guilherme Silveira, CEO da Genebra Seguros.

Programação

Advogada, professora e palestrante de Direito, Tecnologia e Inovação, Caroline Francescato participa da Jornada da Inteligência Artificial no Direito. Ele apresenta a palestra "Introdução à Inteligência Artificial e seu Potencial na Advocacia". Fundadora da plataforma LinkLei (com mais de 21 mil usuários), Caroline faz uma introdução aos principais conceitos da IA. Todavia, a especialista também demonstra suas aplicações práticas na área jurídica, além de oportunidades de melhoria e ganho eficiência.

A programação do encontro também terá presença de Juliano Madalena, Advogado, Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ele aborda as questões éticas e morais relacionadas ao uso da IA na advocacia. Além disso, Juliano analisa regulamentação da matéria por meio do Marco Legal da Inteligência Artificial, em apreciação no Senado.

Professor dos Cursos de Especialização da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e da Universidade FEEVALE, Bernardo de Azevedo demonstra como se preparar para o futuro da advocacia, cada vez mais tecnológico. Bernardo, que também é Advogado e Mestre em Ciências Criminais pela PUCRS, apresenta passos práticos para investir em educação continuada e desenvolver habilidades com a tecnologia.

Quem também participa do evento é Mauro Luiz Frogel, Administrador de Empresas pela FAE Business School. Ele possui MBA em Gestão Empresarial e é Superintendente Comercial do Projeto Fidelize, da Junto Seguros.

Benefícios da Inteligência Artificial no Direito

Contudo, Guilherme Silveira reforça que a participação na Jornada da Inteligência Artificial no Direito representa uma oportunidade de compreender como a IA está transformando o campo jurídico e como isso pode beneficiar os profissionais da área.

“Vamos discutir não apenas os riscos, como a aplicação deste tipo de ferramenta e como ela pode ajudar o advogado em seus processos internos para que ele tenha uma atuação mais eficiente”, cita Guilherme. Nesse sentido, o CEO da Genebra Seguros lembra que “quem não se adaptar à tecnologia pode acabar até perdendo negócios para pessoas que sabem utilizar um pouco melhor essa tecnologia”.

Além disso, o evento irá oferecer acesso à informações atualizadas sobre as melhores práticas éticas e regulatórias para aplicação da IA na advocacia. O encontro destaca, ainda, ferramentas e tecnologias que podem otimizar o trabalho de pesquisa jurídica, além do compartilhamento de tendências futuras para a área.

Entretanto, cabe destacar que as inscrições são limitadas. As inscrições para participação estão sendo feitas por meio do linklei.com.br/esquentaab2l.

Serviço

Jornada da Inteligência Artificial no Direito: Riscos e Oportunidades;

29 de junho, das 17h30min às 20h30min;

Auditório Edifício JBZ (Av. Carlos Gomes, 400 - Bairro: Boa Vista, Porto Alegre - RS, 90480-000);

Inscrições limitadas em linklei.com.br/esquentaab2l;

Mais detalhes em [email protected], no site da Genebra Seguros ou nos telefones (51) 2391-0607 e (11) 2391-1883.