Encontros de escuta para implementação do Ensino Médio em Tempo Integral começam no Estado

A Secretaria da Educação (Seduc) deu início, na semana passada, aos encontros de escuta para implementação do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) na rede estadual. Os primeiros eventos ocorreram em 13 e 14 de junho na 6ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), região de Santa Cruz do Sul, na Universidade de Santa Cruz (Unisc). Nesses dias, mais de 200 participantes, entre professores, gestores e coordenadores regionais, estiveram ao lado de estudantes da rede estadual para trocar experiências e percepções sobre a modalidade de tempo integral.

“A equipe da Seduc organizou um trabalho de escuta para que possamos, junto à nossa rede, construir um modelo de Ensino Médio em Tempo Integral cada vez mais de acordo com a realidade do Rio Grande do Sul”, explica o subsecretário de Desenvolvimento da Educação da Seduc, Marcelo Jerônimo.

Para a aluna da rede estadual Gabriele Greiner, a possibilidade de poder contribuir fortalece o papel dos jovens na construção da proposta. “Acho muito importante os estudantes terem voz, poderem dizer o que está bom e o que tem de melhorar. Gostei muito da experiência, especialmente porque somos nós que estamos vivenciando tudo isso lá na escola”, conta.

O professor da Escola Estadual Walter Jobim, de Viamão, Willian Sodré, destaca o papel fundamental dos professores em todas as etapas do processo de desenvolvimento do EMTI nas escolas gaúchas. “Esse momento de escuta e debate é de grande importância para que os professores e gestores possam debater sobre o que pode ser melhorado na construção de uma educação pública de qualidade”, explica.

Pesquisa

Atualmente, a Seduc realiza a Pesquisa de Acompanhamento e Desenvolvimento do Ensino Médio em Tempo Integral (Padi) com as escolas que já aplicam o modelo na rede estadual gaúcha. O questionário virtual possui 35 tópicos nos quais gestores, professores, estudantes e familiares podem expressar suas impressões sobre o andamento do processo de implementação e desenvolvimento do EMTI nas escolas de forma multidimensional – desde uma análise sobre o modelo pedagógico e o de gestão até a qualidade da infraestrutura da unidade escolar.

Sobre o Ensino Médio em Tempo Integral

A expansão do EMTI é uma ação prioritária do governo do Estado. O objetivo é atender à meta do Plano Nacional de Educação, que prevê transformar metade das instituições de Ensino Médio da rede pública em escolas de tempo integral e atingir um índice 25% de matrículas nessa modalidade. Atualmente, 111 instituições ofertam o novo modelo de ensino no Rio Grande do Sul.

No modelo em tempo integral, são ofertadas nove horas de aulas diárias, que compõem uma matriz curricular própria que totaliza 4.500 horas até a conclusão do Ensino Médio. Com a adesão das 67 instituições a partir de 2023, mais 8 mil alunos de todas as regiões do Estado serão beneficiados.