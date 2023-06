AVISO DE PAUTA: Epagri lança estimativas da safra de inverno 2023/2024 na segunda-feira, 19

As estimativas iniciais da área plantada e da produção esperada na safra de inverno 2023/2024 serão lançadas na próxima segunda-feira, 19. O evento será realizado em formato online, transmitido pelo canal de capacitações da Epagri no YouTube .

A safra de inverno em Santa Catarina tem como principais produtos o alho, a cebola, a aveia, a cevada e o trigo. As estimativas são geradas a partir do monitoramento desenvolvido pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa).

Na oportunidade também será apresentada uma análise das perspectivas climáticas para o inverno de 2023, a cargo do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia (Epagri/Ciram).

Além do lançamento estadual, estão na programação da próxima semana dois eventos regionais nos quais as estimativas serão detalhadas a partir das particularidades locais. Nos encontros presenciais, os presentes poderão obter informações sobre a previsão climática e questões técnicas relacionadas ao principal produto de inverno de cada região. No dia 21 de junho a atividade será em Chapecó e, no dia 22, em Ituporanga.

Mais informações sobre a produção agropecuária catarinense podem ser obtidas no site do Observatório Agro Catarinense e do Infoagro .

Serviço:

O quê: Lançamento das estimativas da safra de inverno 2023/2024

Quando: Segunda-feira, 19 de junho, às 13h30

Onde: em evento online neste link

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber, Epagri: (48) 3665-5407/99167-3902

Marcionize Bavaresco, Observatório Agro Catarinense: (48) 3665-5082