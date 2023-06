Simpósio celebra os 10 anos da?Convenção da Cidade do Cabo no Brasil e discute desafios

Painéisde debate

Nos dois dias doevento,foram realizadospainéisde debates que envolveram casos concretose discussõessobre o cenário jurídicocomostemas“Medidas judiciais aplicáveis àluz da Convençãoda Cidade do Cabo”,“A Convenção da Cidade do Cabo,processos de recuperação/insolvência e a aviação brasileira”e“Relaçõesinternacionais e ocumprimento deordensjudiciaisestrangeirasrelacionadas à Convenção da Cidade do Cabo no Brasil”.