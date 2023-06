Gás Natural: atendimento alcança 70 cidades catarinenses

Com a recente chegada do Gás Natural em Garuva , Santa Catarina possui atualmente 70 cidades atendidas por uma opção energética mais eficiente, limpa e segura. Mais de 1.450 quilômetros de gasodutos percorrem o solo catarinense, dotando o Estado de uma infraestrutura de qualidade para a distribuição do insumo.

Dos 70 municípios, 10 são atendidos pelo modal GNC (Gás Natural Comprimido), por meio de transporte rodoviário. Ao todo, existem mais de 23.800 consumidores de Gás Natural distribuídos pelo Estado. Dentre eles, são 355 indústrias, 752 comércios, 139 postos de abastecimento e mais de 22.600 unidades residenciais.

Até 2027, a Companhia de Gás de Santa Catarina irá investir R$ 773 milhões no avanço do energético no Estado, interligando 33.700 mil novos consumidores e ultrapassando a marca de 2.000 quilômetros de rede. A meta é que o Gás Natural chegue a 81 municípios atendidos pela infraestrutura de gás.