Bombeiros formados já reforçam equipes de salvamento nesta sexta (16)

Os 81 novos bombeiros são naturais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul -Foto: Gabriel Centeno/Ascom SSP

Em meio a um chamado de emergência no Estado, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) reforçou o atendimento à população com a formatura de 81 novos soldados, em cerimônia realizada nesta sexta-feira (16/6), no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. A solenidade imbuída de simbolismo marcou o lema dos bombeiros: salvar vidas. Desde a madrugada, inúmeros atendimentos vêm sendo realizados aos gaúchos impactados pelo ciclone extratropical. Ao término da formatura, homens e mulheres já estavam a postos honrando o juramento de servir à população.

Os novos soldados concluíram o Curso Básico de Formação de Bombeiro Militar (CBFBM) e agora serão lotados em diversas regiões do Estado. Com início em 15 de agosto de 2022, o curso para habilitação de recursos humanos e exercício das missões de bombeiro militar durou dez meses, tendo carga horária de 1.489 horas-aula. A formação foi coordenada pela Academia de Bombeiro Militar (ABM) e contou com três turmas compostas por 17 mulheres e 64 homens. Dentre eles, novos formandos vindos de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

Dentro da matriz curricular, foram abordados temas como segurança contra incêndio e pânico em edificações, atendimento pré-hospitalar, técnicas de combate a incêndio, salvamento em altura e salvamento aquático.

Conforme o secretário-adjunto da Segurança Pública, coronel Mário Ikeda, o reforço no efetivo trará maior qualificação e agilidade no serviço prestado à população. “Está formatura também sintetiza a missão do bombeiro, que é salvar vidas em cenários adversos. A chegada dos novos soldados fortalece todo o Corpo de Bombeiros e eleva ainda mais a excelência no atendimento prestado. O Rio Grande do Sul espera muito de vocês e tenho certeza de que nos encherão de orgulho", destaca.

Entre os formandos, há 17 mulheres -Foto: Gabriel Centeno/Ascom SSP

Para o comandante-geral do CBMRS, coronel Eduardo Estêvam Rodrigues, o ingresso dos novos soldados ocorre justamente em um momento em que todas as atenções estão voltadas para o atendimento e acolhimento de vítimas no Estado. “Os novos bombeiros militares comporão as guarnições operacionais e já foram designados para reforçar prontamente o serviço na ponta. São novos servidores que já vêm preparados e com devido conhecimento técnico para agir em benefício da sociedade", afirma.

A formatura contou com a presença de mais de 300 convidados dos formandos e de diversas autoridades, como o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio Feoli, o diretor-geral-adjunto do DetranRS, Rafael Mennet, o diretor-geral-adjunto do Instituto-Geral de Perícias (IGP), perito criminal Maiquel Santos, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Carlos Bulhões, e a secretária-adjunta da Casa Civil, Flávia Frey, entre outros.