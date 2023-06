Produtores rurais catarinenses devem atualizar o cadastro agropecuário junto à Cidasc

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) informa que os produtores rurais devem atualizar os seus cadastros até o dia 30 de julho de 2023. O Cadastro Agropecuário, hospedado na plataforma Conecta Cidasc, era inicialmente atualizado basicamente pelos profissionais da Companhia, e conta agora com a ferramenta que o proprietário rural pode fazer em qualquer local, incluindo sua própria casa.

O Cadastro Agropecuário é um conjunto de elementos necessários para a organização de dados com fins de atenção à sanidade agropecuária, composto por: cadastros de dados de proprietários e produtores; cadastros de estabelecimentos agropecuários/propriedades; cadastros de saldo de animais; dentre outros.

A atualização é fundamental para que a Cidasc, que é o órgão oficial de Defesa Agropecuária do Estado, consiga atuar com mais eficiência, celeridade e efetividade no combate às enfermidades que causam maior prejuízo aos rebanhos de Santa Catarina. Com a atualização, é possível compor uma base de dados sólida para controles sanitários, planejamento de ações e criação de políticas públicas.

Sobre prazos para a atualização cadastral

O prazo para atualização do Cadastro Agropecuário, por meio da plataforma Conecta Cidasc, iniciou no dia 30 de maio. A atualização será feita pelo proprietário via sistema Conecta Cidasc, pelo computador. O login do proprietário é o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha será a mesma já usada no Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense (Sigen+) .



“Contamos com o produtor para manter o cadastro de sua propriedade sempre atualizado de forma espontânea, seja on-line ou nos escritórios de atendimento à comunidade espalhados por todo o Estado”, enfatiza o diretor de Defesa Agropecuária da Cidasc, Diego Rodrigo Torres Severo.

Como atualizar cadastro na Cidasc

Acessar o site ( www.conecta.cidasc.sc.gov.br ), preencher com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), login/nome de usuário, a senha já utilizada no Sigen+ e clicar em “entrar”.

Informações que deverão ser atualizadas

Atualização de dados pessoais; telefone comercial e residencial; celular e WhatsApp; e e-mail. O produtor também deve informar se possui ou trabalha em alguma propriedade de criação de suínos, ovinos, caprinos ou bovinos localizada fora de Santa Catarina.

Dados das pessoas vinculadas à propriedade

As informações necessárias à identificação das pessoas que possuem vínculo com a propriedade já virão preenchidas, restando ao proprietário conferir e corrigir o telefone comercial e residencial; celular e WhatsApp (todos opcionais, exceto celular); e o e-mail (opcional). Caso a pessoa possua ou trabalhe em alguma propriedade de criação de suínos, ovinos, caprinos ou bovinos localizada fora de Santa Catarina, é obrigatório informar no ato da atualização cadastral.

