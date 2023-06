Games: universidade promove VXP para comunidade brasileira

A Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, realiza a edição de junho do VXP (Virtual Experience) entre os dias 19 a 22 deste mês. O “Games Industry, Ambassador Edition – Junho 2023” é um programa on-line, com 12 horas de duração, voltado à comunidade brasileira e contará com a participação de graduados da Full Sail University para falar sobre o mercado de games.

A VXP acontece ao vivo, pelo Zoom, e deve conectar profissionais do mercado com educadores da Full Sail University e seus graduados e embaixadores no Brasil. A iniciativa busca conectar profissionais da área de games e alimentar o networking que permite o crescimento profissional e da indústria como um todo.

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail, conta que, ao longo de doze horas, os participantes terão acesso às principais tendências do mercado, além de compartilhar experiências e receber inspiração de quem já atua no segmento.

“O mercado de games é um dos que mais cresce no mundo e é fundamental passarmos para o lado da economia que cria games, ao invés de estarmos somente majoritariamente ao lado de quem consome games”, pontua. Com efeito, o mercado brasileiro de videogames pode duplicar até 2026, segundo projeções do relatório sobre entretenimento e mídia da PwC 2022-2026.

Em 2021, o país superou o México e se consolidou como o maior mercado do setor da América Latina, com uma receita de US$ 1,4 bilhões (R$ 6,99 bilhões) e, agora, pode chegar a US$ 2,8 bilhões (R$ 13,99 bilhões) nos próximos três anos.

Para Olival, os jovens devem se atentar para as carreiras possíveis dentro da indústria dos jogos, e é para isso que a universidade dos EUA oferece a experiência. “Além de partilhar conhecimento, vamos compartilhar experiências de profissionais que já são reconhecidos no mercado pelo trabalho que desenvolvem na indústria”, afirma.

“Ficamos satisfeitos por oferecer esse tipo de interação para jovens, aspirantes e profissionais em início de carreira”, adiciona a Community Outreach Director da Full Sail. “Além disso, ficamos agradecidos aos palestrantes que aceitaram o convite para contribuir com esse programa trazendo inspiração e histórias de vida”, destaca.

Durante o VXP, os participantes serão desafiados a criar e apresentar um projeto com o objetivo de desenvolver e autoanalisar suas capacidades de vender os projetos, serviços ou produtos e, até mesmo, seu posicionamento profissional no mercado.

Participarão do evento, com seus respectivos temas, os profissionais:

Nando Guimarães: Do Indie ao Corporate: uma visão do dinamismo do mercado dos Games.

Daniel Tavares: De Maceió aos Estados Unidos and Back.

Tamir Nadav: O cenário internacional dos criadores de games.

SJ Santos: E-sports e suas oportunidades para profissionais da área de Games.

Fernando Tsukumo: O Poder do Lúdico no Aprendizado.

Roger Haubrichs: Como a indústria do cinema está se unindo a indústria dos jogos com a criação de sets virtuais.

Vitor Hette: O cenário indie no Brasil.

De acordo com os organizadores, o curso deve ser assistido de forma síncrona. Não serão oferecidas gravações das aulas do programa e, para concluir e receber o certificado, é necessário participar ao vivo e cumprir todas as tarefas do programa, inclusive a submissão e apresentação do projeto final.

Para mais informações, basta acessar: https://www.fs-courses.com/vxp/2023/jun-pt/