Viajar com animais de estimação exige planejamento

O Brasil possui uma das maiores populações de animais de estimação do mundo, totalizando 167,6 milhões de pets, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET). São 67,8 milhões de cães, 41,3 milhões de aves canoras e ornamentais, 36,6 milhões de gatos, 22,2 milhões de peixes ornamentais e mais 2,7 milhões de outros animais (como répteis e pequenos mamíferos), que entre 2021 e 2022, apresentaram um crescimento médio acumulado de 3,6%.

Nos setores de comércio e serviços, os dados da associação também revelam que o país ocupa a terceira posição mundial no faturamento da indústria pet, que gira em torno de US$ 149,8 bilhões ao ano, atrás apenas dos EUA e da China. O faturamento da indústria pet nacional (incluindo os segmentos de alimentação, acessórios e medicamentos), cresceu 17,20%, entre 2021 e 2022, totalizando R$ 41,96 bilhões/ano.

Seguindo essa tendência de alta, o setor de turismo também vem acompanhando a procura por viagens nacionais, segundo dados da pesquisa do Canal do PET (IG). No Google, por exemplo, o crescimento nas buscas por hotéis com serviços pet friendly foi de 300%, em 2020. A plataforma Hoteis.com revela que, ao final de 2020, 82% dos brasileiros que participaram da pesquisa desejam viajar com os pets, enquanto 67% já haviam viajado com os animais. Em 2021, a Airbnb Brasil incluiu a opção de hospedagens com animais de estimação e em dois meses hospedou mais de 450 mil pets.

“Essa tendência reflete uma mudança no estilo de vida de tutores, que buscam cada vez mais incluir seu pet. De olho no cenário atual, o setor do turismo se apressa a multiplicar as ofertas do maior número de atrativos com opções pet friendly”, afirma Rodrigo Raineri, CEO da Destinos Inteligentes, startup especializada em turismo que desenvolveu o guia turístico digital gratuito que oferece aos usuários a possibilidade de planejar a viagem com o pet por milhares de atrativos e empreendimentos localizados em dezenas de cidades no Brasil.

“Seja em viagens de férias, finais de semana prolongados ou até mesmo em deslocamentos a trabalho, os animais de estimação estão se tornando verdadeiros membros da família, seu bem-estar e presença tornaram-se prioridades para muitos brasileiros”, observa o CEO da Destinos Inteligentes. "Nesse contexto, empresas do setor turístico têm se adaptado para atender a essa demanda, oferecendo serviços e infraestrutura adequados para garantir o conforto e a segurança dos animais durante as viagens".

Guia Pet Friendly gratuito

Com foco em tornar o planejamento de passeios e viagens mais ágil e seguro, a plataforma Destinos Inteligentes disponibiliza filtros específicos para atrações pet friendly em sua ferramenta de buscas. O Guia Pet Friendly é gratuito e está disponível nas principais lojas de aplicativos para celular e tablet, além da versão para computador.

Até o momento, são 1176 locais pet friendly geolocalizados em 45 cidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Pará. Desses, 188 são atrativos turísticos, 165 são meios de hospedagem, 320 locais de alimentação (entre restaurantes, lanchonetes, padarias, docerias, etc.), 203 comércios e 109 serviços que aceitam animais de estimação.

“A oferta de empreendimentos pet friendly do Guia Turístico Digital aumenta a cada dia e está sendo constantemente atualizada, primeiramente pelas prefeituras e, em breve, pelos próprios empreendimentos”, destaca Rodrigo Raineri.