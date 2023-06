ANS promove Audiência Pública 32

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vai realizar no dia 22/06, das 10h às 11h30, a Audiência Pública 32 , cujo objetivo é debater a incorporação ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de implante subdérmico hormonal para contracepção, para mulheres jovens de 18 a 25 anos.

A proposta teve recomendação preliminar de não incorporação à lista de coberturas obrigatórias pelos planos de saúde, tendo sido debatida na 16ª ReuniãoTécnica da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde(Cosaúde), realizada em maio.

A audiência receberá contribuições, críticas e informações para subsidiar a ANS na tomada de decisão sobre as novas propostas de incorporação ao rol.

O evento vai ocorrer de forma remota, pela plataforma Teams, e terá transmissão pelo canal da ANS no YouTube.Clique aquipara assistir.

Para participar da Audiência Pública 32 , é preciso fazer inscrição até as 17h do dia 21/06, clicando aqui . A gravação da audiência ficará disponível no site da Agência.

Acesse aqui todos os documentos referentes a esta audiência pública, ou veja no Portal da ANS, no menu Acesso à Informação - entre na seção Participação da Sociedade, item Audiências Públicas.