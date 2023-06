ANAC e autoridades estrangeiras firmam acordos de cooperação para certificação de e-VTOL

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) assinou, nesta quinta-feira, 15 de junho de 2023, duas cartas de intenção para certificação de veículos elétricos de pouso e decolagem vertical - e-VTOL. Os acordos foram assinados com a autoridade de aviação civil europeia, a EASA, e com a autoridade de aviação civil do Reino Unido, a CAA-UK.

Os e-VTOL estão em estágio inicial de desenvolvimento, mas já são a nova tendência no transporte aéreo e há indícios de que a tecnologia se tornará realidade nos próximos anos. Assim, a ANAC já está estudando regulamentação para certificação desses veículos aéreos.

Os acordos firmados entre as autoridades durante a conferência oficializam a intenção de atuação em conjunto entre as autoridades de aviação civil mencionadas para a construção da certificação de e-VTOL, compartilhando experiências e trabalhando em colaboração.

Os e-VTOL devem trazer melhorias no transporte aéreo em pequenas e médias distâncias, maior integração com as cidades, menor nível de ruído (comparado com helicópteros) e alinhamento com práticas sustentáveis, com emissão zero de poluentes.

No Brasil, há um crescente interesse por parte de operadores aéreos em operarem esta nova tecnologia.

Os acordos foram assinados durante a conferência "EASA-FAA Safety Conference", que ocorre na cidade de Colônia, na Alemanha, e tem participação das principais agências reguladoras do mundo.

Assessoria de Comunicação Social da ANAC