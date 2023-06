Governo do Estado e Unesco firmam parceria para qualificar a educação no Rio Grande do Sul

O governo do Estado firmou uma parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), com o objetivo de consolidar estratégias e práticas pedagógicas, curriculares e de gestão da educação inovadoras na Rede Estadual. No início da noite desta quinta-feira (15/6), o governador Eduardo Leite se reuniu, no Palácio Piratini, com a diretora da Unesco no Brasil, Marlova Jovchelovitch, para formalizar a parceria que vai substanciar um Projeto de Cooperação Técnica a ser assinado nos próximos dias.

Leite reforçou que a educação é uma prioridade na sua gestão e falou sobre a importância de contar com a experiência da Unesco para que as metas na área sejam atingidas. “É uma parceria importante com um organismo reconhecido e com experiência para dar suporte ao Estado na construção de estratégias na educação. Algumas frentes de trabalho já estão sendo planejadas e englobam desde ações de segurança até a questão da saúde no ambiente escolar. Tudo associado à grande agenda do Estado que é a educação”, afirmou.

O governador lembrou que a cooperação com a Unesco caminhará lado a lado com outras ações que estão sendo empreendidas. “Temos investimentos em obras escolares, em tecnologia, e agora também essa frente de parcerias para ajudar a melhorar a qualidade da educação no Rio Grande do Sul”, projetou.

A parceria prevê apoio técnico, consultoria e diagnósticos em várias áreas envolvendo a educação. O projeto foi intitulado Desenvolvimento de uma educação transformadora e cidadã para a rede de ensino do Estado do Rio Grande do Sul, e vai receber R$10 milhões em investimentos com recursos do Estado.

Os aportes serão feitos de acordo com o desenvolvimento das estratégias e das necessidades, como explicou a secretária da Educação, Raquel Teixeira, que também participou do encontro. Ela acrescentou que a parceria será estruturada em etapas, contemplando diversas iniciativas. A primeira será voltada para a segurança e o bem-estar escolar.

“Criamos recentemente o núcleo de cuidado e bem-estar escolar, que está recuperando o trabalho com as comissões das escolas, a fim de discutir a cultura de paz e trabalhar com a justiça restaurativa. A Unesco vem para nos orientar e nos ajudar a formatar tudo isso. Será uma consultoria robusta que permitirá ao Rio Grande do Sul se tonar um modelo para o Brasil neste momento em que a segurança nas escolas está em cheque, gerando muita preocupação nas famílias e na sociedade”, detalhou Raquel.

A diretora da Unesco no Brasil salientou que as atividades iniciais vão envolver o fortalecimento da gestão escolar. “O Rio Grande do Sul mais uma vez se mostra na vanguarda com essa parceria. Vamos trabalhar com a cultura de paz, na formação de professores e de lideranças, na gestão escolar e na base nacional curricular comum, inovando cada vez mais para garantir uma educação de qualidade para todos os gaúchos”.