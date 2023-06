Planejamento de longo prazo para o Codesul é apresentado no segundo dia de reuniões de secretários dos Estados membros

A apresentação do projeto Visão Regional 2040 marcou o segundo dia de reuniões da comissão do Codesul -Foto: Luís Dadalt/Ascom SPGG

A apresentação do projeto Visão Regional 2040 do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), trabalho realizado por técnicos da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), marcou o segundo dia de reuniões da Comissão Permanente de Planejamento, Governança e Gestão do conselho, em Porto Alegre. Comandado pela secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, o encontro reuniu representantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.



"A região Sul tem seus desafios e é fundamental que esteja articulada em seus objetivos e planejamento para ser mais efetiva na sua ação e nos seus pleitos. O Codesul é o fórum ideal para que essa construção seja realizada", ressaltou Danielle.

O projeto, contratado com recursos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), tem por objetivo a elaboração de estudos e estratégias para atuação regional, a fim de potencializar o desenvolvimento econômico e social dos Estados. O cronograma de elaboração foi apresentado no encontro pelos consultores Marcos Lelis e Camila Orth, da Unisinos, e também contemplou explicações sobre os eixos do trabalho e os resultados esperados.

Como produto final, o projeto deve contemplar a elaboração de um diagnóstico regional, o levantamento de investimentos previstos, o mapeamento de potencialidades e gargalos da região, além da definição de eixos prioritários de atuação, diretrizes, indicadores e metas, considerando uma visão de longo prazo para 2040.

Além da apresentação, o grupo deu sequência à articulação das pautas regionais a serem encaminhadas à Secretaria Nacional de Planejamento, vinculada ao Ministério de Planejamento e Orçamento, para constarem no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 do governo federal. A indicação das iniciativas e a articulação dos planos regionais com o plano da União estiveram entre os temas tratados no primeiro dia de reuniões da comissão, que contou com a participação da secretária Nacional de Planejamento, Leany Lemos.

As definições serão levadas à Reunião Plenária dos Governadores do Codesul, agendada para sexta-feira (16/6) no Palácio Piratini, com participação prevista dos governadores dos quatro estados integrantes do conselho.

Codesul

O Codesul foi criado em 1961, a partir de um convênio entre os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O objetivo era colaborar com o crescimento da região e se contrapor à concentração econômica no centro do país. Nesse mesmo ano, ocorreu uma das principais realizações do conselho, a criação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Em 1992, o Mato Grosso do Sul aderiu ao Codesul.