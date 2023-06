Funarte participa de seminário das comissões de ética pública do Governo Federal

Nos dias 31 de maio e 1º de junho de 2023, a Comissão de Ética da Funarte (CEF) participou do XXIII Seminário Ética na Gestão, promovido pela Comissão de Ética Pública (CEP), ligada à Presidência da República. O evento reuniu mais de 250 colegiados de ética, de vários órgãos e entidades do Governo Federal.

A Comissão da Funarte informa que a Fundação teve destaque na programação, em uma palestra,na qual apresentou a instituição, além de projetos e resultados do colegiado. Os representantes da CEF consideram que a comissão “foi tomada como “modelo de estrutura e funcionamento” pelas demais.

A Comissão de Ética da Funarte acrescenta que, no evento, também foi possível detectar uma “parceria de atuação” entre as comissões de ética de cultura do Governo Federal. Nesse sentido, foi realizada uma articulação institucional, para a criação de um grupo de desenvolvimento e aprimoramento da ética entre as instituições federais relacionadas a essa área. Dele participam: a Funarte, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Fundação Biblioteca Nacional (FBN) e a Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB). O grupo está concretizado por meio de um aplicativo digital de mensagens.

AComissão de Ética da Fundação Nacional de Artes foi representada por seu presidente, Marcos FelipePereira, e por seu secretário-executivo, José Moreira.A Comissão de Ética Pública noticiou o evento em seu site, citando a participação da Funarte. A matéria pode ser acessada aqui.