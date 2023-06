Primeira Jornada da Inovação em Recursos Hídricos e Saneamento Básico da ANA começa em Brasília

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) iniciou a 1ª Jornada da Inovação em Recursos Hídricos e Saneamento Básico nesta quinta-feira, 15 de junho, no Auditório Flávio Terra Barth, na sede da instituição em Brasília. O evento é realizado até sexta-feira, 16, para apresentarcasesde sucesso e fomentar soluções inovadoras nos setores de recursos hídricos e saneamento básico.

Na abertura da 1ª Jornada, estiveram presentes a diretora-presidente da ANA, Veronica Rios, e a diretora de Inovação Governamental da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Claudia Wehbe. A primeira apresentação da programação do palco principal abordou a temática ANA e Inovação em Gestão e Governança, com as participações do diretor Filipe Sampaio e da assessora especial de Governança da Agência, Adriana Rodrigues.

O diretor da Agência Filipe Sampaio citou o papel da inovação dentro da ANA como um processo de aperfeiçoamento contínuo. “Estamos tentando avançar em um novo modelo de gestão e na estrutura organizacional da Agência. [...] Precisamos avançar pensando na segurança hídrica e no meio ambiente”, destacou Sampaio.

De acordo com Adriana Rodrigues, a Jornada é uma oportunidade para mostrar para as pessoas que a gestão e governança dos recursos hídricos é algo interessante. “Nossa ideia é descontruir esse pensamento de que gestão e governança é um assunto maçante”. Em seguida a assessora falou sobre iniciativas realizadas pela Assessoria Especial de Governança da Agência relacionadas à pauta da inovação. “A equipe passou por vários desafios para implementar três planos, de gestão anual; o estratégico; e o plano de gestão de riscos. [...] Melhorar processos pode ser a melhor forma de implementar a inovação no nosso cotidiano”, afirmou Adriana.

A diretora-presidente, Veronica Rios, ressaltou a importância da 1ª Jornada de Inovação da Agência. “Hoje, nós temos uma série de iniciativas do TransformaGov, uma estratégia de transformação digital do governo”, explicou a dirigente. Rios ainda destacou a importância do aplicativo Águas Brasil. “Ele permite que todos os usuários de recursos hídricos, em qualquer lugar do País, possam acessar os serviços que a ANA disponibiliza, como também aos estados que aderirem ao Pacto pela Governança das Águas”, concluiu a diretora-presidente.

Ainda no primeiro dia da Jornada houve o lançamento do aplicativo ÁguasBrasil , com a participação da diretora Ana Carolina Argolo e dos superintendentes Marco Neves e Rafael Cunha. Maria Homem apresentou a palestra magna Lupa da Água. Também aconteceu a abertura da programação do Espaço Interativo de Inovação , assim como a inauguração do Espaço ANA Coworking pelo diretor interino Luis André Muniz. Também aconteceu uma mesa de discussão que abordou a inovação em transformação digital e o ciclo de inovação aberta.

A programação do primeiro dia da Jornada também teve cincotalk showscom os seguintes temas: inovação e a universalização do saneamento, interação humano-dados para monitoramento de segurança de barragens, inovações no Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO), inovação na governança das águas em territórios críticos – o caso da bacia do rio São Marcos, aplicação de Ciência de Dados no monitoramento e estimativa de variáveis hidrológicas e inovações do Programa Produtor de Água.

A agenda do segundo dia do evento será aberta pelo diretor Mauricio Abijaodi e representantes de laboratórios de inovação, que falarão sobre os desafios da inovação na Administração Pública. Na sequência estão previstostalk showssobre: tecnologias avançadas para o tratamento de água, sistema de monitoramento de chuvas urbanas intensas, aplicativo Hidro Observa para disponibilização ágil de dados hidrológicos à sociedade, módulo do Observatório Regional Amazônico (ORA) e a relação entre regulação e inovação. O professor Gil Giardelli também fará uma palestra sobre soluções inovadoras e a Diretoria Colegiada da ANA fará o encerramento da Jornada em seguida.

Assista à programação do evento ao vivo em:

palco principal em 15/06: https://link.ana.gov.br/cf85gq

Espaço Interativo em 15/06: https://link.ana.gov.br/ykf7up

palco principal em 16/06: https://link.ana.gov.br/ulfdb2

Espaço Interativo em 16/06: https://link.ana.gov.br/hd4w1n

