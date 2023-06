Secretaria da Agricultura entrega 10 debulhadores de pinhão ao município de Painel

A Secretaria de Estado da Agricultura entregou 10 debulhadores de pinhão ao município de Painel, o maquinário irá automatizar a debulha da semente e facilitará o trabalho de mais de 500 famílias da região. A aquisição dos equipamentos foi feita com recursos próprios do Estado, com um investimento R$ 150 mil. A cessão ao município foi realizada por meio de convênio.

“Esses debulhadores de pinhão, que foram financiados pela Secretaria da Agricultura, vão permitir que os agricultores debulhem a pinha sem machucar as mãos, sem se espinhar. Esta é a prova de que o Estado está ajudando os pequenos agricultores, que fazem parte da economia do município e incentivando a atividade do pinhão. Incentivar famílias agricultoras é uma das diretrizes da gestão Jorginho Mello. A Secretaria da Agricultura está aqui para ajudar, afinal de contas, se o produtor não planta a gente não almoça e não janta”, ressalta o Secretário da Agricultura, Valdir Colatto.

Os equipamentos serão utilizados de forma coletiva pelos agricultores, impulsionando a produção local e melhorando a qualidade de vida das famílias rurais da capital catarinense do Pinhão. Os produtores farão um cadastro da localidade de suas áreas de colheita e a secretaria da agricultura do município disponibilizará as máquinas conformeademanda.

“Nós estamos muito contentes. Agradeço ao governador e ao secretário Valdir Colatto por toda a sensibilidade que tiveram com a nossa causa, em nome dos produtores aqui do município. Esse maquinário vai proporcionar que o nosso produtor, principalmente o pequeno produtor que não tinha condições de comprar uma máquina dessas, possa ter uma celeridade maior nesse processo de separação do pinhão”, destacou o presidente da Câmara de Vereadores de Painel, Hilario Vieira Junior.

Atualmente todo o processo de debulha das pinhas é feito de forma manual, a aquisição dos debulhadores vai melhorar a qualidade de vida dos produtores, que passam a mecanizar esta etapa. Além do ganho nas condições de trabalho, o maquinário também trará o aumento do valor agregado, já que há uma melhora na seleção dos pinhões, com a diminuição de cascas secas.

Outra vantagem dos debulhadores automáticos é a diminuição do tempo entre a coleta e a comercialização, uma vez que o processo mecanizado elimina uma das etapas do processo. Isso permitirá o aumento do fluxo e do volume de sementes disponibilizado no mercado, trazendo maior rentabilidade aos produtores.

Secretaria de Estado da Agricultura

