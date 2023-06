Feira Ecológica do Menino Deus comemora 29 anos

O pátio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em Porto Alegre, ficou em clima de festa para comemorar os 29 anos da Feira Ecológica do Menino Deus. Antes do tradicional “parabéns para você”, com direito à bolo, quentão e outras guloseimas, a cerimônia lembrou um pouco a história da feira, que nasceu de uma ideia gestada na antiga Cooperativa Ecológica Coolmeia.

Na trajetória de 29 anos, a ideia era ser, além de um espaço para comercialização de produtos orgânicos, um local de convivência e trocas. “A feira vai além da questão econômica, pois reflete as relações com o planeta e com os seres humanos”, destacou a integrante do Conselho de Feiras Ecológicas de Porto Alegre Iliete Citadin.

O titular da Seapi, Giovani Feltes, destacou a importância daqueles que trabalham a terra e preservam o meio ambiente e parabenizou a todos que fizeram da feira o que ela é atualmente. “Temos que celebrar todo o esforço daqueles que vieram antes de nós e que permitiram estarmos aqui hoje”, afirmou.

Já o secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, ressaltou a importância de se ampliar e estimular os ambientes de interação entre produtores e consumidores. "Uma de nossas missões, na recriação da secretaria, é impulsionar as compras dos produtos da agricultura familiar, seja por meio da aquisição de alimentos para as políticas públicas do Estado ou pela ampliação dos espaços de comercialização nas feiras estaduais", explicou.

O superintendente do Mapa no Rio Grande do Sul José Cleber Dias de Souza frisou a importância da feira como uma das pioneiras no Estado. Ele lembrou também do Plano Nacional de Agroecologia e Produtos Orgânicos, publicado pelo governo federal, e destacou a importância da participação de todos na votação do Plano Plurianual (PPA), que pode ser feita pela internet até 14 de julho.

O produtor Nei Dimer, de Três Cachoeiras, participa há 22 anos da feira com a produção de bananas, cúrcuma e inhame. “Eu só frequento essa feira, e é essa produção que sustenta a minha família. Hoje é um dia muito feliz para todos nós”, comemorou Dimer, que representou os feirantes na cerimônia de aniversário.

Atualmente, a feira conta com aproximadamente 500 famílias de agricultores orgânicos da Serra, do Litoral Norte, do Vales do Sinos e Caí e da Região Metropolitana, que comercializam verduras, legumes, frutas da estação, além de mel, pães, leite e iogurtes, entre outros. Ela funciona nas quartas, das 11h30 às 17h, e, nos sábados, das 7h às 12h30, no pátio da Seapi (av. Getúlio Vargas, 1384, Porto Alegre).