Inscrições para o Programa Lendo pra Valer começam na sexta (16)

As inscrições para as escolas participarem do Programa Lendo pra Valer estarão abertas a partir das 9h de sexta-feira (16/6) e seguirão até as 18h do dia 23 de junho.Desenvolvido pela Secretaria da Educação (Seduc) e pela Câmara Rio-Grandense do Livro, oprojeto de incentivo à leitura existe desde 2019.

O programa irá contemplar 60 escolas estaduais, que receberão autores de livros com o objetivo de debater as obras e propiciar um contato direto de profissionais literários com alunos, professores e comunidade escolar.

Para se inscrever, é necessário que a instituição de ensino preencha um formulário e envie por e-mail para[email protected]. O documento contém o regulamento do programa, informações sobre as obras e orientações para as atividades em sala de aula.

Formulário para inscrição

Após a leitura prévia na sala de aula e a produção de trabalhos, será marcado um encontro com o autor ou o ilustrador do livro até o final do ano letivo. A ação visa estimular a participação de alunos e professores em eventos literários, além de promover a literatura nas escolas de uma forma diferente.

O programa contempla as regiões das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) de Porto Alegre, Canoas, Gravataí, São Leopoldo e Guaíba.