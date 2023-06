Estado oferta cerca de 11 mil vagas para cursos técnicos, aproveitamento de estudos do curso normal e EJA

A Secretaria da Educação (Seduc) oferta, para o segundo semestre do ano letivo de 2023, cerca de 11 mil vagas para os cursos técnicos, aproveitamento de estudos de curso normal e realização de pré-matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas etapas do Ensino Fundamental e Ensino Médio. O preenchimento das vagas ocorre diretamente pelo site da Seduc até 25 de junho.

Para acessar, basta clicar na aba Serviços e Informações e entrar no ícone Chamada Pública Escolar. Depois, selecione a opção Realização de pré-matrícula e inscrição. As orientações, o link para se inscrever e os editais dos cursos estarão disponíveis.

Entre 1º e 4 de julho ocorrerá o sorteio ou a prova, conforme o edital da escola estadual pretendida pelo estudante.

De 17 a 21 de julho será feita a efetivação da matrícula de forma presencial nas instituições de ensino. Por último, no dia 1º de agosto, começam as aulas do segundo semestre.

Cronograma completo

10 a 25 de junho: período de inscrições

1º a 4 de julho: sorteio ou prova

17 a 21 de julho: matrícula presencial

1º de agosto: início das aulas