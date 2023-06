Financiamentos do Plano ABC+ atingem R$ 831 milhões na safra 2022/2023

Produtoresruraisdo Rio Grande do Sul financiaram cerca de R$ 831 milhões, em 5.284 contratações,para aplicação detecnologias doPlano da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC+).De acordo com dados do Plano Safra 2022/2023,R$ 269 milhõesforam contratadospor meio do Pronaf ABC+, R$ 202 milhões peloProgramaProirrigae R$ 360 milhõesatravésdoPrograma ABC+.