Dia dos Namorados terá reforço de 50 toneladas de rosas colombianas

Cerca de 50 toneladas de rosas importadas da Colômbia para o Dia dos Namorados - a ser comemorado na próxima segunda-feira (12) - foram liberadas pela Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) para a comercialização no mercado brasileiro.

Ao todo, foram mais de 36 horas para a conferência física e documental da carga, porque as rosas eram de diversos produtores com variados tamanhos de haste e cores, especialmente a de cor vermelha, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Cuidados

“Coube à equipe da Vigiagro realizar o minucioso trabalho de inspeção fitossanitária das rosas para assegurar a ausência de pragas que pudessem prejudicar a agricultura nacional”, disse a chefe do ministério no aeroporto de Viracopos, Rita Lourenço.

A carga foi importada por quatro empresas brasileiras e teve que passar pela fiscalização fitossanitária. Após a inspeção, com nenhuma ameaça encontrada, a carga foi liberada para o transporte terrestre.

As rosas desembarcaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no início desta semana e foram imediatamente levadas para duas câmaras frias do terminal, a fim de garantir sua qualidade até a comercialização no varejo.