CCBB promove neste fim de semana 1º Arraiá no centro do Rio

Com entrada gratuita, o Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB RJ) promove neste fim de semana seu primeiro arraial junino. O Arraiá do CCBB será nofoyere na rotunda da instituição, situado na Rua Primeiro de Março, 66, região central da cidade. A produção é do Festival CasaBloco.

“Aquela rotunda vai virar um grande salão de baile, um arrasta-pé mesmo. Vai ser bem animado”, disse àAgência Brasila curadora do evento, Rita Fernandes. Haverá atividades para todas as idades, que se estenderão das 10h às 18h30, nos dois dias. Não é necessário retirar ingresso.

A programação foi idealizada para representar todos os elementos das festas juninas. Por isso, não vão faltar desde barraquinhas de comidas típicas a quadrilhas, músicas e trios de forró pé-de-serra. Rita decidiu incluir ainda o carimbó, que representa o Norte do país, e fez outra leitura das festas de São João, aliando-as ao forró nordestino.

A cenografia é uma atração à parte, inspirada na obra do artesão cearense Espedito Seleiro, uma referência internacional na arte em couro, e também na literatura de cordel. Após entrarem pela porta principal do CCBB RJ, os visitantes passarão por um corredor de sabores, formado por barraquinhas com comidas como pamonha, maçãs do amor, canjica, arroz doce, caldos e outros pratos típicos das regiões Nordeste e Norte.



Na barraca de artesanato, os destaques são os chapéus e estandartes. À disposição dos visitantes haverá ainda um painel para tirar fotos, “para ligar um pouco toda essa tradição do São João nordestino”.

Valorização

Segundo Rita Fernandes, a ideia é valorizar muito a cultura tradicional popular do Brasil. “Dar visibilidade e valorizar todas as linguagens que dialogam no São João”, reforçou. No Arraiá do CCBB, só não serão gratuitas os produtos expostos nas barracas, porque são fonte de renda para as pessoas. “São famílias de artistas que trabalham com artesanato em feiras. A gente oferece àquele artesão ou pequeno empreendedor a oportunidade de comercializar seu produto.”

Entre as atrações artísticas, destacam-se o Forró da Taylor, Silvan Galvão & Carimbloco, Cassiano Beija-Flor, Caraforró e as quadrilhas Gonzagão do Pavilhão e Geração de Ouro.

A gerente-geral do CCBB RJ, Sueli Voltarelli, disse que as festas juninas marcam não apenas o calendário cultural do Rio de Janeiro, mas também o de várias outras cidades brasileiras. Por isso, é importante garantir a visibilidade das expressões culturais populares das mais diversas origens, afirmou Sueli. “E o CCBB está sempre de portas abertas para receber todos os públicos, movimentando a região central da cidade e oferecendo uma programação completa para o carioca aproveitar essa época do ano tão animada.”

A curadora Rita Fernandes salientou ainda a preocupação dos organizadores do evento com a sustentabilidade. Por isso, todos os produtos usados serão biodegradáveis. “Estamos com uma campanha para que cada visitante traga de casa seu copo descartável”.

O DJ Cyro, veterano da cena musical brasileira, com mais de 25 anos de carreira, fez pesquisa sobre vários ritmos de festas juninas para apresentar aos visitantes. Vai ter forró, xaxado e carimbó. “O mais legal é que é um evento para a família toda. Pode passar o dia, pode visitar o CCBB.”

Rita lembrou que o CCBB Educativo está fazendo um laboratório de gravura para crianças, baseado em cordel, que o público mirim não pode perder e que funcionará das 11h às 17h. As imagens criadas poderão ser levadas para casa.