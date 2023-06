Santa Catarina reúne oito países para discutir turismo sustentável

Fotos: Curió Filmes/ Divulgação

Santa Catarina foi palco durante dois dias da primeira Conferência latino-americana Green Destinations. Com sede no município de Bombinhas, o evento – realizado pela organização holandesa Green Destinations, em parceria com o Instituto DEL e a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC) – contou com palestras e workshops sobre desenvolvimento sustentável no turismo nacional e internacional, networking com líderes do setor, apresentações de destinos e histórias de boas práticas, além de visitas de campo. A vice-governadora Marilisa Boehm participou da abertura da conferência.

“Este evento é muito importante, nos faz pensar sobre um todo. Todos somos responsáveis por um turismo verde, pela sustentabilidade. E nós, do Governo do Estado, estamos trabalhando para fortalecer ainda mais o setor, sempre prezando por um turismo cada vez mais responsável e sustentável”, disse a vice-governadora ao reforçar, em sua discurso, as belezas de Santa Catarina. “Temos muitos destinos turísticos, para todos os gostos: serras, praias, cânions, campos. Com opções em todas as estações do ano”, completou.

O grande objetivo do evento e? apoiar gestores de destinos e líderes empresariais da Ame?rica Latina no desenvolvimento de um turismo mais responsável e sustentável, através da apresentação de histórias de sucesso e do intercâmbio de experiências e boas práticas. Além de engajar a comunidade Green Destinations na Ame?rica Latina: conselhos de turismo, destinos participantes do Top 100 e do programa de certificac?a?o Green Destinations, representantes de organizac?o?es parceiras da GD; e outros profissionais de turismo, para debater sobre estrate?gias de desenvolvimento sustenta?vel no setor.

Cerca de 250 pessoas do Peru, México, Bolívia, Colômbia, Chile, Uruguai, Alemanha, Holanda, além de representantes de diversos estados brasileiros, estiveram presentes no evento.

Para o secretário de Turismo de Santa Catarina, Evandro Neiva, o turismo sustentável é uma modalidade que cresce muito no mundo inteiro. “Nós temos um grande privilégio aqui em Santa Catarina, pois algumas regiões começam a fazer isso com muito profissionalismo, atraindo um turista diferente, qualificado, temos ótimos exemplos de cidades que já estão começando a se organizar com isso e temos um grande potencial”, pontuou.

Opresidente da Facisce do Instituto Del, Sérgio Rodrigues Alves, ressaltou a importância da conferência. “Um viés do turismo sustentável é essa parceria. E é isso que este evento proporciona: união, viabilizar ações, trabalhar em conjunto. Santa Catarina é um estado que tem muita coisa a ser desenvolvida e com toda essa parceria teremos muito mais a desenvolver”, destacou.

O secretário da Indústria, do Comércio e do Serviço, Silvio Dreveck, disse que os destinos sustentáveis são tendência. “Com isso, as empresas, ou seja, o comércio e serviço que movimentam a economia turística, também lucram por conta da alta procura”, ressaltou.

Bombinhas foi escolhida por ser referência no assunto. O município compõe uma lista seleta de destinos sustentáveis no mundo, e foi reconhecido internacionalmente pela premiação TOP 100 Sustainabililty Stories, que premia histórias de boas práticas em destinos ao redor do mundo e levou o primeiro lugar na categoria Cultura & Tradição no concurso anual Green Destinations Story Awards 2023.