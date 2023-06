Servidores da ANA participam de missão para discutir implementação do Programa Produtor de Água na República Dominicana

Uma equipe da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) esteve na capital dominicana, Santo Domingo, no contexto do projeto de Apoio à Implantação do Programa Produtor de Água na República Dominicana, entre 29 de maio a 2 de junho. A temática principal do encontro foi a implementação tanto da comunicação da importância e do impacto do Programa Produtor de Água quanto do processo de mobilização social nas três bacias hidrográficas identificadas pelo país caribenho: rio Grande del Medio, arroio Gurabo e arroio Camarón La Gina.

O evento contou com a participação do superintendente adjunto de Planos, Programas e Projetos da ANA, Henrique Veiga; do especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico, Luis Augusto Preto; e da analista ambiental Vera Maria.

Em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), o projeto Apoio à Implementação do Programa [RAB1] Produtor de Água na República Dominicana foi firmado entre a ANA e o país caribenho [RAB2] em 2016. Essa iniciativa busca auxiliar os dominicanos no desenvolvimento de capacidades – por meio da metodologia do Produtor de Água – a fim de desenvolver e fortalecer a construção de políticas públicas, programas e projetos de governança; gestão integrada das bacias hidrográficas; saneamento rural; e desenvolvimento territorial sustentável.

Programa Produtor de Água

Criado em 2001, o Programa Produtor de Água busca apoiar ações de conservação de recursos hídricos no meio rural com foco na segurança hídrica, no reconhecimento e no estímulo aos serviços ambientais prestados pelos produtores rurais através das ações de conservação de água e solo em suas propriedades. Com o objetivo de proteger os recursos hídricos no Brasil, a ANA estimula projetos que visam à redução da erosão e do assoreamento de mananciais no meio rural, melhorando a qualidade e a quantidade de água disponível – inclusive aquela que chega às cidades para seu abastecimento.

A ANA apoia projetos do Produtor de Água por todo o Brasil, beneficiando habitantes das regiões metropolitanas de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Palmas (TO), Rio Branco (AC), entre outras regiões. Esses projetos abrangem uma área superior a 400 mil hectares, dos quais mais de 40 mil já foram recuperados com o apoio do Produtor de Água – o equivalente a mais de 40 mil campos de futebol. Esses projetos contam com a participação de diversos parceiros, como prefeituras, comitês de bacias hidrográficas, universidades, organizações não governamentais (ONGs), empresas privadas e instituições públicas.

