Santa Catarina investe mais de R$ 11,4 milhões na indenização de bovinos no primeiro quadrimestre de 2023

Referência internacional no cuidado com a saúde animal, de janeiro a abril de 2023 Santa Catarina, através do Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fundesa), investiu mais de R$11,4 milhões na indenização de produtores rurais pelo abate sanitário de animais doentes. Os recursos possibilitam a continuidade da produção de carne e de leite, além de preservar a saúde pública e o status sanitário da pecuária catarinense

“O Fundesa é uma referência internacional no cuidado com a saúde animal. Santa Catarina possui um controle sanitário de excelência, desenvolvido através do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, da Cidasc, do Icasa e de outros órgãos privados que nos ajudam através das cooperativas, das empresas. Por isso nós temos produtos diferenciados, principalmente carnes, e mais de 150 países compram do estado, pela qualidade e pelo trabalho de defesa sanitária que faz há mais de 20 anos”, ressalta o Secretário da Agricultura Valdir Colatto.

Neste primeiro quadrimestre, a Secretaria de Estado da Agricultura liquidou as dívidas do governo passado. Foram quitados 437 processos, com um investimento de mais de R$7,8 milhões, o que possibilitou a indenização de 2.172 animais.

Referente aos processos iniciados em 2023, 275 já foram pagos. O investimento superou os R$ 3,6 milhões e indenizou o abate sanitário de 1058 animais doentes.

Destaque Nacional

Santa Catarina conta com mais de 1,2 mil propriedades rurais certificadas como livres de brucelose e tuberculose bovina. O Estado possui a menor prevalência de brucelose animal do país. A classificação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) demonstra a excelência da bovinocultura e a qualidade da produção agropecuária catarinense.

O Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal, do Ministério da Agricultura, classifica os Estados de A até E, de acordo com a prevalência das doenças. Santa Catarina é o único estado brasileiro com classificação A para brucelose e, junto com outros quatro estados, também detém nota máxima para tuberculose.

