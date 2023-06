Mais de 3,1 milhões de pessoas devem viajar no feriado de Corpus Christi

Os aeroportos do país vão estar bastante movimentados durante o feriadão de Corpus Christi. Dados do Ministério do Turismo, divulgados nesta quarta-feira (07.06), apontam que 3,1 milhões de pessoas devem voar pelo país no período. O número é 55% maior do que o registrado no feriado do ano passado, quando 2 milhões de pessoas transitaram pelo Brasil. De acordo com o levantamento, os aeroportos paulistas devem ser os mais movimentados, ultrapassando a marca de 1,3 milhão de passageiros no período.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, completa que, além do feriado, o mês deve de junho vai movimentar o setor com as festividades juninas e o dia dos namorados. “Junho promete para o turismo! Além do Corpus Christi, teremos celebrações juninas em diversos cantos do país, e ainda a data dos namorados que sempre traz ganhos para diversos segmentos do nosso setor como hotéis e restaurantes. Mais turismo para o Brasil é mais emprego, renda e desenvolvimento para os cidadãos brasileiros”, celebra.

Somente nos aeroportos da Infraero, mais de 750 mil pessoas deverão transitar pelos terminais da Rede. O número é 34% maior em relação ao movimento do ano passado, quando 560,7 mil pessoas embarcaram e desembarcaram nos locais. No aeroporto de Brasília serão aproximadamente 235 mil passageiros. Entre os destinos mais procurados partindo da capital federal estão as principais capitais do Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte).

Nos terminais operados pela CCR, a projeção é de um crescimento 16% no fluxo de passageiros. São estimados cerca de 273 mil passageiros, contra os 236 mil registrados no mesmo feriado do ano passado. Entre os aeroportos que devem atrair maior movimentação estão o de Curitiba (PR) e o de Goiânia (GO). Em Belo Horizonte (MG), a expectativa é de que 155 mil pessoas transitem no terminal, alta de 10% em relação a 2022.

De acordo com buscadores online, os principais destinos dos viajantes serão as cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Gramado (RS), Campos do Jordão (SP) e Natal (RN).

TURISMO RODOVIÁRIO- No segmento rodoviário, o terminal rodoviário do Rio de Janeiro deve movimentar cerca de 220 mil passageiros. Em Belo Horizonte, são esperadas 142 mil pessoas embarcando e desembarcando no local. No Nordeste, a capital Fortaleza (CE) tem a expectativa de receber 30 mil e 60 mil pessoas, respectivamente. No Sul, Londrina (PR) e Curitiba (PR) devem contar com 80,5 mil passageiros e Campo Grande (MS) deve receber 13 mil pessoas.

As rodovias federais também estarão movimentadas no período. No estado de São Paulo, pelo menos 3 milhões de veículos deverão circular pelas rodovias. No Rio Grande do Sul, a expectativa é de que 830 mil veículos trafeguem pelas BR’s 101, 290, 386 e 448.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo