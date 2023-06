SP: 112 mil passageiros devem movimentar rodoviárias no Corpus Christi

Cerca de 112 mil passageiros devem embarcar nos terminais rodoviários de São Paulo de quarta-feira (7) até quinta-feira (8) para aproveitar o feriado de Corpus Christi fora da cidade ou do estado. Isso significa aumento de 11% em relação ao ano passado, nas três rodoviárias da cidade – Jabaquara, Tietê e Barra Funda.

Os destinos mais procurados são Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Paraná, cidades do Mato Grosso do Sul e interior e litoral de São Paulo.

Segundo a Socicam – concessionária responsável pela gestão dos terminais, durante todo o feriado prologado, até a segunda-feira (12), a previsão é de 554 mil pessoas saindo e chegando à cidade pelas rodoviárias da capital paulista.

Uma operação especial foi preparada com a disponibilização de 553 ônibus extras para atender o aumento da demanda. Caso seja necessário, mais carros podem ser disponibilizados.

Recomendações

A recomendação da Socicam para aqueles que pretendem viajar de ônibus é de que o viajante escolha linhas regulares e embarque apenas nos terminais oficiais, onde são assegurados os direitos garantidos por lei.

Caso não seja possível realizar a compraonline, antes de se deslocar ao terminal rodoviário, o ideal é que o passageiro entre em contato com a empresa de ônibus que deseja viajar para checar a disponibilidade de passagens e opções de datas e horários.

É necessário ainda que todos os passageiros, incluindo crianças, apresentem documento de identificação original e com foto. Crianças e adolescentes viajando com desacompanhados ou com terceiros, menores de 16 anos, precisam de autorização que deve ser apresentada no momento do embarque. Para obter o documento basta acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo e clicar em Informações, depois em Infância e Juventude e, na sequência em Autorização de Viagem.

O limite de bagagem é de até 30 quilos (kg) no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos demais passageiros. O ideal é que as bagagens estejam identificadas com etiqueta contendo nome completo e telefone.

O passageiro deve chegar ao terminal com pelo menos meia hora de antecedência ao horário marcado no bilhete. A remarcação e reembolso da passagem são feitos com até três horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.