Ministério do Turismo participa da conferência internacional “Green Destinations”

Na Semana Mundial do Meio Ambiente, o Ministério do Turismo participa da conferência latino-americana “Green Destinations 2023”. Representando a Pasta, a coordenadora-geral de Sustentabilidade e Ações Climáticas, Rafaela Lehmann, participou do evento, em Bombinhas (SC), e destacou as ações do ministério para um desenvolvimento sustentável do setor. Além da abertura, Lehmann integrou a mesa com o tema: Turismo Responsável na Amazônia.

A conferência também reuniu palestrantes de 9 países que discutiram e promoveram práticas sustentáveis do setor. Um dos assuntos abordados pelos especialistas foi: ecoturismo, conservação da biodiversidade, marketing e comunicação, desenvolvimento comunitário e políticas públicas. Além disso, o evento também inspirou os participantes a pensarem de maneira criativa e inovadora soluções e maneiras de implementar práticas sustentáveis em suas próprias casas e comunidades.

Durante o encontro, ocorreram conferências, combinadas a palestras e workshops, sobre gestão e desenvolvimento sustentável no turismo, networking com líderes do setor e apresentações de destinos referência e histórias de boas práticas. Também aconteceram visitas técnicas que demonstraram como funciona a aplicação do turismo responsável na cidade-sede da conferência.

O presidente da Facisc, Sérgio Rodrigues Alves, declara que, “essa é uma excelente oportunidade para reunirmos líderes de destinos latino-americanos, empresários e especialistas do setor para se inspirar com exemplos de boas práticas e discutir soluções sustentáveis e responsáveis para o turismo aqui na américa latina", destaca.

O evento é realizado pela organização holandesa Green Destinations, em parceria com o Instituto DEL, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) e o Programa Del Turismo. Para saber mais sobre o evento, clique AQUI .

O EVENTO– A primeira edição da conferência global Green Destinations, ocorreu em 2016, na Eslovênia e desde então se tornou um destaque no turismo responsável. Além disso, a convenção também é referência como um dos principais eventos dedicados a destinos turísticos sustentáveis e suas comunidades empresariais.

O principal objetivo da iniciativa é apoiar gestores de destinos e líderes empresariais da América Latina no desenvolvimento de um turismo mais responsável e sustentável, por meio da apresentação de histórias de sucesso e do intercâmbio de experiências e boas práticas.

Durante as palestras, são abordados assuntos como gestão de parques naturais, marketing para destinos sustentáveis, certificação para sustentabilidade, Amazônia, e tendências para o turismo sustentável.

BOMBINHAS– Bombinhas foi escolhida por ser considerada referência no tema, compondo a seleta lista de destinos sustentáveis no mundo, sendo reconhecida internacionalmente pela premiação TOP 100 Sustainabililty Stories - premiação referente a histórias e boas práticas em destinos ao redor do mundo. A cidade, também levou o primeiro lugar na categoria Cultura & Tradição no concurso anual Green Destinations Story Awards 2023.

A cidade é um grande destaque entre os potenciais turísticos brasileiros, resultado disso são as ações, como: a pesca artesanal da Tainha, o resgate da cultura ancestral da região - que levou o destino à primeira colocação na categoria Cultura e Tradição.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo