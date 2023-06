Webinário apresenta atualização do formulário F-200-06 para Profissionais Credenciados em Projeto (PCP)

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) realizará, no dia 13 de junho de 2023, o Webinário: Novo Formulário F-101-06: Orientações para Profissionais Credenciados em Projeto (PCP).O evento tem como objetivo promover o conhecimento e a compreensão das alterações realizadas no formulário F-200-06 para o novo F-101-06, facilitando o trabalho dos Profissionais Credenciados em Projeto (PCP) na avaliação de dados técnicos relacionados a projetos aeronáuticos.

A revisão do formulário foi realizada para aprimorar o processo de avaliação de dados pelos PCPs. O documento apresenta modificações significativas, como a separação dos propósitos de atestados de verificação e de cumprimento com os requisitos para aprovações, sendo esta última aplicável apenas aos dados técnicos de grandes alterações ou reparos em aeronaves.

Webinário: Novo Formulário F-101-06: Orientações para Profissionais Credenciados em Projeto (PCP)será realizado no dia 13 de junho de 2023, às 14h pelo canal oficial da ANAC no Youtube. Para acessar a transmissão do evento, e acionar o lembrete, basta acessar o link https://youtube.com/live/XOvI0ZUSsgw?feature=share . Além disso, os participantes podem enviar suas perguntas e sugestões para aprimorar o formulário.

A programação do evento contará com a participação de especialistas da ANAC, que abordarão diferentes aspectos relacionados à revisão do formulário. O Gerente Técnico de Engenharia de Produto, Rodrigo Valério Magalhães, fará a introdução do evento. Em seguida, o Coordenador de Sistemas Eletroeletro?nicos e Software, Sérgio Roberto Ferreira Machado, apresentará uma visão geral do novo formulário F-101-06.

Para esclarecer dúvidas e oferecer informações específicas sobre a aprovação de dados técnicos de grandes alterações, teremos a participação do especialista em regulação Isaac Milfont Mourão. Já o especialista em regulação Fabiano Hernandes abordará o contexto de aprovação de dados técnicos de grandes reparos. Ao final das apresentações, haverá uma sessão de perguntas e respostas moderada por Rodrigo Valério Magalhães.

Não perca essa oportunidade de se manter atualizado e esclarecer dúvidas sobre o novo formulário F-101-06. Participe do evento e aproveite a iniciativa da ANAC para aprimorar sua atuação como Profissional Credenciado em Projeto.

