ANS realiza 17ª reunião técnica da Cosaúde

Câncer de mama localmente avançado ou metastático HER2 neg com mutação germinativa BRCA 1 e 2

Tratamento de resgate de pacientes com leucemia mieloide crônica com falha ou intolerância aos inibidores de tirosina quinase de segunda geração

UAT 86 - Alargamento de uretra prostática com uso de dispositivo médico implantável(Análise das contribuições da CP 108)