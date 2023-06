Semana do Meio Ambiente: Sicos participa de conferência internacional sobre turismo sustentável para descobrir maneiras de geração de emprego e renda

A Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e do Serviço (Sicos) participou nesta terça-feira, 6, da Conferência latino-americana Green Destinations para entender como o turismo sustentável impacta na geração de emprego e renda, além de descobrir as novidades da economia solidária. O diretor de emprego e renda da Sicos, Carlos Alberto Arns Filho, foi um dos convidados do Governo no evento, que acontece em Bombinhas, um destino sustentável do Estado.

Uma das agendas foi o encontro com profissionais do setor do artesanato e economia solidária para descobrir novidades do mercado. O artesanato sustentável é uma das maneiras de preservar o meio ambiente, pois, com essa atividade é possível transformar objetos e dar outra utilidade ao que antes seria descartado. A economia solidária é outro mercado que movimenta o turismo sustentável.

Para o diretor de emprego e renda, Carlos Alberto Arns Filho, o turismo sustentável é uma tendência, o que gera muitos empregos na área do setor de comércio e serviços, incluindo oportunidades aos artesãos. “Na Economia Solidária, encontramos milhares de trabalhadores organizados de forma coletiva gerindo seu próprio trabalho e buscando sua emancipação, com potencial de transformação social a partir da geração de trabalho e renda. Por isso, é importante estarmos próximos desses profissionais”, enfatiza Carlos Alberto Arns Filho.

Sobre a Conferência Internacional

A primeira Conferência latino-americana Green Destinations, nos dias 5 a 7 de junho, reunirá palestras e workshops sobre desenvolvimento sustentável no turismo nacional e internacional, networking com líderes do setor, apresentações de destinos e histórias de boas práticas, além de visitas de campo. O município de Bombinhas foi escolhido para sediar o encontro, pois é referência em turismo sustentável, atraindo cada vez mais turistas.

O Hotel Vila do Farol será o palco para a conferência, que é uma uma realização da organização holandesa Green Destinations, juntamente com o Instituto DEL e a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina – Facisc. Desde sua primeira edição em 2016, na Eslovênia, a conferência global Green Destinations tornou-se um dos principais eventos dedicados a destinos turísticos sustentáveis e suas comunidades empresariais.

