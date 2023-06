Maioria dos prefeitos da região poderão tentar a reeleição em 2024

A microrregião se prepara para as eleições municipais de 2024, e a tendência é que a maioria dos prefeitos busque a reeleição. No entanto, há exceções em Coronel Bicaco, Barra do Guarita e Derrubadas, onde os atuais prefeitos não deverão concorrer novamente.

Em Tenente Portela, Rosemar Sala, do PSDB, tem grandes possibilidades de ser candidato à reeleição. O prefeito nunca escondeu sua intenção de buscar um segundo mandato consecutivo, embora seja curioso notar que o município nunca reelegeu um prefeito por voto direto para um mandato consecutivo.

Em Redentora, Malberk Knust Dullius, do MDB, foi eleito recentemente para um mandato tampão, substituindo o ex-prefeito Nilson Paulo Costa, do mesmo partido. Ainda não se sabe se Nico deseja concorrer à reeleição, mas em seus discursos ele nunca negou essa possibilidade. Vale ressaltar que Redentora tem um histórico de reeleição, com os últimos três prefeitos conseguindo dois mandatos consecutivos.

Em Miraguaí, a situação é semelhante. Luiz Carlos Hermann, do MDB, assumiu o mandato tampão em substituição a Valdelirio Preto. Ele também tem a possibilidade de concorrer à reeleição, mas ainda não confirmou sua candidatura. O último prefeito que tentou a reeleição no município, Ivonir Boton, foi derrotado nas urnas.

Em Vista Gaúcha, Claudemir Locatelli está no quinto mandato e poderá tentar um sexto. Embora ainda não tenha confirmado oficialmente sua candidatura à reeleição, é provável que esse seja seu futuro político.

Em Três Passos, Arlei Tomazoni, que foi eleito pelo PSDB e migrou para o PL, também deverá concorrer à reeleição. Nos bastidores políticos de Três Passos, comenta-se sobre a possibilidade de Arlei buscar um segundo mandato. O último prefeito que conseguiu dois mandatos consecutivos na cidade foi Zé Carlos, do PTB, mas seu primeiro mandato foi resultado da renúncia do então prefeito Cleri Camilotti, do MDB. A capital da Região Celeiro também possui um histórico de reeleições.

Pedro dos Santos, Pedrinho, PSB, prefeito de Campo Novo, também está no primeiro mandato. A tendência é que o politico concorra a reeleição no município.

Apesar da possibilidade legal para que possam concorrer, todos os prefeitos preferem anunciar suas decisões mais próximo da próxima corrida eleitoral, no entanto, é importante observar que a grande maioria dos prefeitos eleitos em nossa região nos últimos anos voltaram as urnas para buscar, com ou sem sucesso, um segundo mandato.

